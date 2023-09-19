'У нас есть новый план': Эрдоган призвал к прекращению войны путем дипломатии с учетом территориальной целостности Украины

Турция намерена усилить свои действия для достижения прекращения вооруженного конфликта между Россией и Украиной при условии соблюдения территориальной целостности Украины. Сделать это планируется "путем дипломатии и диалога".

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает CNN. Он также отметил важность восстановления зернового соглашения.

"Турция активизирует усилия по прекращению войны путем дипломатии и диалога на основе независимости и территориальной целостности Украины", – подчеркнул он в ходе своего выступления на Генеральной ассамблее ООН.

Он также отметил, что срыв зерновой сделки привел к тому, что мир оказался перед лицом нового кризиса.

"У нас есть новый план, согласно которому еще один миллион тонн зерна будет передан остро нуждающимся странам по всему миру", – добавил глава турецкого государства.

Напомним, президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара может "расстаться" с Европейским Союзом. Так он отреагировал на содержание доклада Европейского парламента о Турции.

Видео дня

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что в настоящее время не удается начать мирные переговоры с Россией, так как для этого необходимо обоюдное желание. Он подчеркнул, что в случае проявления интереса со стороны президента России Владимира Путина Украина будет готова присоединиться к переговорному процессу.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва задумал посадить президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина за стол переговоров. По его мнению, это можно было бы сделать во время Генассамблеи ООН, а именно во время так называемой Недели высокого уровня.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!