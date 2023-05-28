'У нас много 'Леопардов!' в Скадовске начали бронировать отели и место для украинской техники. Аудио

В сети начали новый флешмоб "Крымские каникулы". В отеле пока еще временно оккупированного Скадовска в Херсонской области по телефону забронировали место в гостинице для украинских военных и техники.

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Мужчина представился военнослужащим 38-й бригады морской пехоты ВСУ и попросил разместить 25-27 человек примерно в середине или в конце июня. Также он предупредил, что необходима большая парковка, поскольку приедут большой техникой, в частности танками Leopard (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Мы сможем перекрыть парковку, когда приедем? У нас много техники, большой, "Леопарды" танки", – объяснил военный администратору отеля.

Напомним: ранее украинская группа "Антитела" удивила и одновременно порадовала поклонников, анонсировав большой концерт в Ялте, запланированный на 23 августа 2024 года на стадионе "Авангард". Музыканты не сомневаются, что тогда нам удастся вернуть Крым, поэтому они хотят отпраздновать историческое событие.

"Да, вам не показалось. "Антитела" объявляют концерт в Крыму. В украинском Крыму. С первого дня российского вторжения, взяв в руки оружие и находясь на передовой, мы ни секунды не сомневались в победе Украины", – говорилось в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– секретарь СНБО Украины Алексей Данилов сообщил, что Украина готова начать свое долгожданное контрнаступление. Операция, которая является "исторической возможностью" и которую "мы не можем упустить", может начаться "завтра, послезавтра или через неделю";

– перед контрнаступлением ВСУ главнокомандующий Валерий Залужный показал мощное видео о борьбе украинской армии за свою родную землю. Украинцев призвали становиться в ряды ВСУ и присоединяться к тем, кто поднимет флаг Победы;

– издание Bloomberg спрогнозировало, какую ловушку Украина может устроить для войск РФ. Там считают, что лучшим сценарием будет просто отрезать Крым от российских линий поставки.

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