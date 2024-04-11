'У нас война': Зеленский прокомментировал принятие изменений по мобилизации в Украине

Новый законопроект о мобилизации в Украине был создан по запросу военного руководства Вооруженных сил. Именно поэтому изменения норм мобилизации должны помочь командованию украинских защитников, считает президент Украины Владимир Зеленский.

Именно так на встрече с представителями масс-медиа глава государства прокомментировал принятие в Раде правительственного законопроекта №10449 об усилении мобилизации. Президент отметил, что мобилизация во время войны – нормальное явление.

"У нас война и военное положение. С внедрением военного положения внедряется мобилизация, в этом нет ничего нового. Есть много манипуляций и российского нарратива по срыву мобилизации", – отметил Зеленский.

"Что касается закона, принятого сегодня утром. Он проголосован по запросу военного руководства. Там есть усиление контроля по уклонистам. Любой человек, который и без этого закона нарушал законодательство по мобилизации, он и так нарушал определенное законодательство", – добавил президент.

Зеленский также уточнил, что в новом законе "зафиксированы некоторые изменения в отношении норм, которые помогут военному руководству, важные вопросы поддержки войск, отпусков, улучшения ротации и т.д.".

Как сообщал OBOZ.UA, Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом правительственный законопроект №10449 об усилении мобилизации. Документ предусматривает новые обязанности военнообязанных и мотивационные нормы, изменения в процессах мобилизации, наказания для уклоняющихся, базовой военной службы, права на отсрочку и т.д.

Накануне депутаты Рады большинством голосов приняли в первом чтении законопроект №10379 об усилении ответственности за военные правонарушения. "За" проголосовали 254 парламентария.

Также 10 апреля парламент большинством голосов принял за основу законопроект №11079-1, который позволит определенным категориям заключенных служить в армии.

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