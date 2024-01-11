'У него было так много планов на будущее': в боях за Украину погиб защитник из Ивано-Франковска, у которого была награда от Залужного

В боях против российских оккупантов в районе Авдеевки Донецкой области погиб украинский военнослужащий Назар Керницкий. 37-летний боец был родом из Ивано-Франковска.

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Трагическое известие сообщило издание "Галка" со ссылкой на друзей погибшего бойца. Там отметили, что он встал на защиту Родины в начале полномасштабного вторжения, воевал в составе 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко.

Керницкий был награжден "Золотым крестом" главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и медалью "За оборону Авдеевки". Друзья вспоминают бойца как жизнерадостного и веселого человека, верного и надежного друга.

"Был очень жизнерадостным, с ним всегда весело. Также он был верным и надежным другом. У него было так много планов на будущее, которым теперь никогда не сбыться… Нам всем тебя будет очень не хватать", – с грустью отметили друзья Героя.

В последний путь его проведут в пятницу, 12 января.

Напомним, также 11 января в Михайловском соборе прошла церемония прощания с поэтом и военным Максимом Кривцовым. Он встал на защиту государства с начала российско-украинской войны в 2014 году, был добровольцем в "Правом секторе", затем воевал в батальоне "Волки Да Винчи".

После панихиды, когда из храма выносили гроб с телом Героя, раздалась воздушная тревога.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Также "на щите" с фронта вернулся в родную Умань лейтенант Антон Кузьменко. Воин погиб, защищая свободу и независимость Родины, 7 января.

– Также на фронте погиб военнослужащий из Винницкой области Евгений Лушников. Воин вернулся на фронт после тяжелого ранения, лечения в госпитале и с группой инвалидности, потому что не мог покинуть побратимов.

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