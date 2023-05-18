У оккупантов минус САУ, танки и живая сила: появились данные о последствиях 'бавовны' возле Полог на Запорожье

Вооруженные силы Украины ударили по позициям российских оккупантов возле Полог в Запорожской области. В результате захватчики потеряли САУ, танки и живую силу.

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Об этом сообщает "РИА - Мелитополь". Очередные потери путинской армии нанесли разведчики групп "Бешеная Панда" и "Фобос" подразделения ССО "Бандерлоги".

Взрывы возле города раздались в 23:30 16 мая, удары наносились из артиллерии. После попадания началась сильная детонация и пожар. Черный дым и вонь продолжались около 3 часов.

Ракеты попали в расположение, где по данным разведчиков, оккупанты собрали в кучу около 30 единиц техники, среди которой танки, САУ и БТРы.

После попадания на территорию стали съезжаться автомобили скорой помощи и командиры. Именно они приказали провести обыски по деревне. Поэтому оккупанты второй день угрожают расстрелять местных, если те будут сдавать военные позиции РФ.

По предварительной информации, 7 единиц техники захватчиков не подлежат ремонту, другие выведены из строя, более 30 оккупантов ранены и такое же количество ликвидированных.

Стоит отметить, что украинские защитники уничтожили зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1". Ликвидация российской боевой машины произошла под Донецком.

Напомним, украинские аэроразведчики подразделения "Люфтваффе" 129-й отдельной бригады терробороны устроили оккупантам мощная "бавовна" на фронте. В результате были уничтожены орудие, полевой состав БК и личный состав противника.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ВСУ показали, как отразили у противника важную позицию под Соледаром. Захватчикам пришлось бежать.

А в России паникуют из-за лавин диверсий. Жители страны-агрессорки стали осознавать, что война уже пришла в их дом, а спецслужбы совершенно беспомощны.