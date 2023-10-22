У оккупантов на юге заметили 'обострение мародерской болезни': что это значит

На временно оккупированных территориях Херсонской области наблюдается новая волна мародерства. Российские захватчики устраивают "подворовые обходы" и массово упаковывают украденные вещи, отправляя их в Россию.

Об этом сообщила начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк в эфире телемарафона. Подобное "обострение мародерской болезни" она трактует как свидетельство планируемого отхода оккупационных войск вглубь оккупированной части региона.

"Они совершают подворовые обходы, и, как констатируют военные, у них идет "обострение мародерской болезни". Они упаковывают речи, очень много отправляют за поребрик. Это, как правило, признак того, что они уже не закрепляются в тех населенных пунктах и перемещаются, очевидно, вглубь. Очевидно, что будут искать место зимовки – там, где нужно будет закрепиться на более плотных рубежах обороны, где есть железобетонные конструкции", – отметила Гуменюк.

Видео дня

Она также рассказала, что местные жители пытаются прятаться и избегать контактов с оккупационными "властями" и коллаборантами. Ведь захватчики усиливают террор на оккупированных территориях, охотясь на проукраински настроенных людей и заставляя жителей Херсонщины принимать гражданство РФ.

"Там усиливаются полицейские нормы давления на население, которые оккупанты считают для себя правильными, когда выискивают проукраински настроенных людей, когда выискивают тех, кто еще не получил российскую "красную книжечку", и пытаются провести насильственную паспортизацию среди того населения, которое могут достать из жилищ", – сообщила Гуменюк.

Напомним, ранее Гуменюк рассказывала, что после ряда удачных атак на Черноморский флот РФ Россия начала передислоцировать корабли поближе к Новороссийску. Оккупанты при этом забыли, что достать их "посудины" Украина способна и там, отметила она, напомнив печальную судьбу БДК "Оленегорский горняк".

Также сообщалось, что, по словам Гуменюк, сейчас вокруг реки Днепр идет контрбатарейная борьба.

Тем временем морпехи ВСУ высадились на оккупированном берегу Днепра, а в ISW заметили, что российские оккупанты паникуют и хотят помешать продвижению украинских воинов.