Вокруг реки Днепр идет контрбатарейная борьба: Гуменюк рассказала об атаках врага и отработке ВСУ

В Херсонской области продолжается контрбатарейная борьба вдоль береговой линии Днепра. Кроме того, российские оккупанты терроризируют мирное население, сбрасывая на жилые кварталы авиабомбы.

Также целью врага часто становятся сельскохозяйственные объекты. Об этом в эфире телемарафона руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

По ее словам, украинские военнослужащие поражают артиллерийские орудия и командные пункты врага на левом берегу Херсонской области. В то же время россияне используют присущую для себя тактику террора и обстреливают мирное население.

При этом войска РФ чаще стали обстреливать мирных жителей в ночное время суток. Также Гуменюк подчеркнула, что целью врага являются объекты сельскохозяйственной отрасли.

"Наша линия фронта специфическая – это река Днепр. Вокруг нее точится контрбатарейное противодействие как с одной стороны, так и с другой. Враг продолжает террористическим способом давить на мирное население на правом берегу, продолжает использовать авиацию. Характерным является то, что они переключили авиационные удары больше на ночное время, подчеркивая свой терроризм. Больше всего достается жилым кварталам, гражданской инфраструктуре, в частности, сельскохозяйственным предприятиям", – сказала Гуменюк.

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Стоит отметить, что в ОК "Юг" заявляют о снарядном голоде оккупантов. Количество выпущенных боеприпасов за то же самое количество обстрелов существенно сократилось.

"Артиллерийские обстрелы также продолжаются, но они существенно уменьшились по наполненности. Количество боеприпасов, которое враг использует за то же самое количество обстрелов, снизилось на сотню-полторы. Это означает, что чувствуется у них снарядный голод. Мы продолжаем над этим работать, и за прошедшие сутки можем сказать, что был уничтожен очередной командный пункт и пункт управления БПЛА", – отметила Гуменюк.

Напомним, ночью 15 октября российская оккупационная армия терроризировала жителей Харьковской области. Враг сбросил управляемую авиабомбу на село Дружелюбовка. В результате военного преступления погибли два человека.

Ранее сообщалось, что Россия с начала полномасштабной войны использовала около 80% своих запасов ракет. В настоящее время запасы ракет в России ощутимо уменьшились, однако страна-агрессор продолжает их производить и ей все еще есть, чем бить по территории Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 14 октября российские террористы нанесли удар по Бериславу Херсонской области. В результате вражеских обстрелов погибла местная жительница. Один из российских снарядов попал по территории частного дома.

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