В Кремле отреагировали на заявление Владимира Зеленского, что окончание войны и приближение мира ближе, чем многие считают. В ответ на это пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что так называемая "специальная военная операция" будет завершена, как только цели РФ будут достигнуты.

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Об этом сообщают российские СМИ. Он отметил, что в РФ не рассматривают альтернативные варианты завершения войны.

"Вы знаете, что любая война, она так или иначе завершается миром. Но для нас абсолютно безальтернативным является достижение наших поставленных целей. Как только эти цели будут достигнуты тем или иным путем, специальная военная операция будет завершена", – сказал Дмитрий Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле расценивают заявление Зеленского.

Напомним, что президент Владимир Зеленский заявил, что конец войны "ближе, чем многие считают". При этом глава государства отметил, что приближающийся мир зависит от поддержки Запада. Также украинский президент добавил, что Курская операция показала неспособность РФ защитить всю свою территорию.

Ранее сообщалось, что, выступая на Саммите будущего в ООН, Зеленский призвал лидеров других государств продолжить поддержку Украины. Президент подчеркнул, что мир нуждается в мирном будущем и стабильном развитии.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский не исключил проведение второго саммита мира в Индии и озвучил соответствующее предложение премьер-министру страны Нарендри Моди во время его визита в Украину. Однако отметил, что для этого нужно, чтобы Нью-Дели присоединился к коммюнике первой конференции, состоявшейся в Швейцарии.

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