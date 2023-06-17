У Шойгу похвастались ударом по 'центру принятия решений' во время визита делегации из Африки в Украину: до этого атаку отрицали

В российском министерстве обороны признали, что войска РФ атаковали ракетами Киев 16 июня во время пребывания африканской делегации с официальным визитом в Украине. По версии возглавляемого Сергеем Шойгу ведомства, россияне "поразили один из центров принятия решений ВСУ".

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Заявление МО РФ распространили кремлевские пропагандисты. Ранее в России всячески открещивались от ракетной атаки по Киеву и обвиняли Украину в "инсценировке".

Спустя сутки после ракетной атаки на Киев, в ходе которой украинским силам ПВО удалось сбить 12 российских ракет, включая баллистические, в России признали, что действительно запускали ракеты.

В МО РФ заявили, что даже поразили "центр принятия решений".

"16 июня вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по одному из центров принятия решений Вооруженных сил Украины. Цель удара достигнута. Назначенный объект поражён", — отмечено в сводке российского минобороны.

В МО РФ в то же время стыдливо умолчали о том, какой именно из "центров принятия решений ВСУ" оккупантам удалось "поразить".

Примечательно, что за сутки в государстве-агрессоре совершили уже не первый кульбит в отношении публичного освещения ракетной атаки на Киев 16 июня.

Так, сразу после атаки многочисленные российские пропагандисты и рядовые россияне бурно радовались ударам, требовали запускать по украинской столице еще больше ракет, кичились тем, что "Россия решила, что иностранные гости в Киев больше ездить не будут" и мечтали об ударах по улице Банковой, где расположен Офис президента Украины.

Однако после того, как в Воздушных силах ВСУ отчитались о том, что все воздушные цели, а именно 6 крылатых ракет "Калибр", 6 аэробаллистических "Кинжалов" и два дрона были сбиты, риторика пропагандистов РФ резко изменилась. Они начали уверять, что Россия никогда бы не била по Киеву, в котором находятся ее "африканские союзники" и взялись обвинять Украину в "постановке", "фейках", а украинских военных – в "панике" и "некомпетентности".

Интересно, что своим "каминг-аутом" МО РФ в очередной раз подставила "африканских союзников России". Сначала ракеты, летевшие на украинскую столицу именно тогда, когда лидеры ряда стран Африки пытались уговорить президента Украины Владимира Зеленского к переговорам с Россией, ясно показали, насколько сильно Владимир Путин "хочет" миру. Затем некоторые члены делегации решили подыграть РФ и заявили, что "не слышали взрывов" и не заметили никаких обстрелов, хотя впоследствии нехотя вынуждены были признать, что взрывы таки были.

Тем временем в украинской столице пострадавших и разрушений вследствие обстрелов 16 июня не зафиксировано. А вот на на Киевщине в результате ракетного удара РФ повреждены дома, пострадали шесть человек, в том числе, ребенок.