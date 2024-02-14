У Украины есть 'огромные сдвиги' в производстве боеприпасов: Шмигаль озвучил цифры

Украина в прошлом году увеличила выпуск минометных снарядов в 42 раза, артиллерийских снарядов – в 2,5 раза. В 2024 году правительство ожидает "пик роста" такого производства.

Об этом заявил премьер страны Денис Шмигаль. По его словам, этому будет "способствовать дерегуляция, которую уже провели".

Глава правительства сообщил, что у Украины установили четкие алгоритмы разработки и приема в эксплуатацию такого рода продукции. Это привлечет к выполнению оборонных заказов еще большее количество украинских производителей.

Кроме того, для согласования работы министерств, ведомств и оборонных предприятий Кабмин создал Промышленно оборонный комитет Украины. "Уже состоялось его первое заседание. Здесь без деталей. Мы приняли ряд важных решений", – рассказал Шмигаль.

Всего в этом году оборонный ресурс составляет почти 1,7 трлн грн.; это более 22% ВВП Украины. "Первая цель – рост украинского ОПК на базе инновационности и технологичности. В первую очередь речь идет о разработках кластера Defence Tech, о масштабировании производства дронов разных категорий, РЭБ и других нужных фронту средств", – отметил премьер.

Как сообщал OBOZ.UA, аналитики в январе заметили использование артиллеристов ВСУ высокоточных противотанковых артиллерийских снарядов 155 BONUS. Это был первый зафиксированный факт наличия у украинских военных такого экзотического (как для наших широт) оружия.

Между тем подразделения противовоздушной обороны военно-морских сил начали использовать против российских дронов-камикадзе ракетные установки Vampire. Эти системы производятся в США и оснащены управляемыми снарядами APKWS.

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