У врага минус еще один 'Тор-М2': Сил обороны продолжают прореживать ПВО россиян в оккупированном Крыму

Подразделения Сил обороны Украины "поймали" объект противовоздушной обороны российского оккупационного войска. Целью стал зенитный ракетный комплекс "Тор-М2" на временно оккупированной территории Крыма.

Информацию о поражении ЗРК подтвердили в Генеральном штабе ВСУ. Сейчас последствия поражения и масштабы нанесенного ущерба уточняются.

В ночь на 27 января украинские защитники поразили российский зенитный ракетный комплекс "Тор-М2". Объект противовоздушной обороны находился вблизи поселка Кача на временно оккупированной территории украинского Крыма.

Что известно о ЗРК "Тор-М2"

В войне против Украины российские войска применяют зенитные ракетные комплексы "Тор" для прикрытия подразделений и объектов в прифронтовых районах. Украинские Силы обороны неоднократно поражали, уничтожали и захватывали эти комплексы.

"Тор" – это советский и российский зенитный ракетный комплекс малой дальности, предназначенный для противовоздушной и противоракетной обороны, а также защиты наземных войск и объектов. Его разработку начали в 1972 году, а первые модификации поступили на вооружение в 1986-м. Впоследствии комплекс неоднократно модернизировали, в частности в вариантах "Тор-М1" и "Тор-М2".

Основной боевой единицей является самоходная огневая установка с радиолокационными станциями обнаружения, сопровождения и наведения, а также боекомплектом зенитных управляемых ракет. Комплексы существуют в гусеничном, колесном, прицепном и морском исполнении.

"Тор-М1" вооружен восемью ракетами с дальностью поражения до 12 км и может одновременно обстреливать до четырех целей. Более современный "Тор-М2" имеет до 16 ракет с дальностью до 16 км и высотой поражения до 10 км. Огневые установки могут действовать в движении или со стационарных позиций.

Россия разработала ряд модификаций комплекса, в том числе арктический "Тор-М2ДТ" и модульный "Тор-М2КМ", который устанавливается на различные платформы, в том числе корабли. Отдельные версии поставлялись на экспорт, в частности в Армению и Беларусь.

После распада СССР ЗРК "Тор" находились и на вооружении Украины, но их законсервировали. С началом российской агрессии их начали восстанавливать и модернизировать, в частности с заменой аналоговых систем на цифровые.

Несмотря на заявления РФ, комплексы "Тор" уязвимы к современным ударным и разведывательным беспилотникам, в том числе малым FPV-дронам, что заставило российских военных усиливать защиту машин дополнительными экранами. Уничтожение или вывод из строя таких систем ПВО остается чувствительным для оккупационных войск.

Напомним, украинские десантники на днях за несколько минут поразили два российских зенитно-ракетных комплекса "Бук-М2" и "Бук-М3" на Северо-Слобожанском направлении. Работой отличились бойцы Центра беспилотных систем Группировки войск "Курск".

Также OBOZ.UA сообщал, 12 января, на Запорожском и Донецком направлениях подразделения Сил беспилотных систем Украины нанесли серии высокоточных ударов по противовоздушной обороне российских оккупантов. В результате боевой работы было уничтожено сразу три ключевых элемента ПВО врага: радиолокационную станцию "Прима П-18", зенитный ракетный комплекс "Тор" и зенитный ракетно-пушечный комплекс "Тунгуска".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!