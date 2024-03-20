У врага минус живая сила и десять складов БК: защитники Украины отчитались об отработке по оккупантам на востоке. Видео
Украинские военные показали видео уничтожения российской техники на восточном направлении фронта. Только за сутки 19 марта вражеские войска там поредели на 691 оккупанта, 27 бронированных машин, 10 складов БК и т. д.
Зажигательное видео опубликовал в соцсети Х офицер ВСУ, блогер Сергей Нещадим. На кадрах видно, как разные цели врага одинаково ярко взлетают в воздух и пылают. Отмечается, что потери россияне понесли возле населенных пунктов Орловка, Ямполевка, Терны.
Отмечается, что в общем российская армия только на восточном направлении только за 19 марта потеряла:
– личного состава – 691;
– танков – 19;
– боевых бронемашин – 27;
– пушек и минометов – 6;
– противотанковых средств – 2;
– автомобильной техники – 21;
– специальной техники – 1;
– технических средств разведки – 1;
– БпЛА – 481;
– укрытий – 57;
– складов боеприпасов – 10;
– составов ГСМ – 1.
Напомним, накануне Государственная пограничная служба сообщила, что за 4 месяца боев за Авдеевку Россия потеряла ранеными и убитыми более 45 тыс. военных. Украинские защитники в крайне сложных условиях держали оборону и наносили врагу колоссальные потери.
Как сообщал OBOZ.UA:
– Украинские пограничники в Харьковской области одним ударом ликвидировали двух военных армии РФ на одном из восточных направлений фронта. На захватчиков охотились с помощью FPV-дрона.
– Командующий Сухопутными силами ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк показал, как украинские защитники продолжают уничтожать противника сбросами с дронов и с помощью FPV.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!