'Уберечь наши города от российских бомб абсолютно реально': Зеленский сказал, что для этого нужно. Видео

Уберечь украинские города от российских бомб абсолютно реально. Но для этого требуются современные системы ПВО, ускоренные тренировки пилотов на F-16 и достаточная дальнобойность оружия.

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Об этом в традиционном обращении сказал президент Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что Украина нуждается в необходимых силах и средствах, чтобы уничтожать носители бомб, в том числе российскую боевую авиацию.

"Нужен этот шаг. Я благодарен всем партнерам, благодарен Америке за сильное решение, которое помогло нам стабилизировать ситуацию в приграничье Харьковщины", – отметил Зеленский.

Президент добавил, что полученная помощь позволила уничтожать российские ракетные пусковые установки вблизи границы и скопления оккупантов.

"Такие решения нужно продолжать. Значительное снижение российского ракетного террора против Харькова и области доказывает, что это абсолютно реально – обезопасить наши города и наши общины от российских бомб", – подчеркнул президент.

Он традиционно поблагодарил всех в мире, кто в этом поддерживает Украину. Президент подчеркнул, что российский террор должен проиграть. Это в интересах каждого, кто хочет жить в мире без войны, которую террористы всегда распространяют – всегда, когда не проиграют.

Отдельно президент остановился на ликвидации сегодняшних обстрелов Харькова. Он рассказал, что одна из бомб разрушила жилой дом в центральной части города, рядом с автовокзалом.

"По состоянию на данный момент известно о более чем 40 раненых и травмированных в городе. Всем оказывается необходимая помощь. Три человека в Харькове погибли от сегодняшних ударов. Мои соболезнования родным и близким", – добавил президент.

Он отметил, что спасательная операция в Харькове сложная, потому что был обвал конструкций дома. Но спасатели ГСЧС Украины, местные службы, все привлеченные делают все, чтобы помочь людям максимально.

Президент сообщил, что только с начала июня 2024 года россияне применили против Украины уже более 2400 управляемых авиабомб, из них около 700 – против Харьковщины. Наносятся такие российские удары и по Донбасу, и по другим нашим прифронтовым и приграничным регионам просто ежедневно.

"Донетчина. Наши воины. Покровское направление, Торецкое, Кураховское, Краматорское. Очень жесткие бои, десятки российских штурмов каждый день. Спасибо каждому солдату, сержанту и офицеру, которые защищают наши позиции и сдерживают оккупанта. Спасибо всем нашим воинам за силу!" – сообщил украинский лидер.

Президент также рассказал, что сегодня, 22 июня, заслушал доклад главкома Александра Сырского и министра обороны Украины Рустема Умерова относительно обеспечения наших сил и поставок от партнеров. Также они доложили о своих контактах с партнерами и о наших ожиданиях. Зеленский поблагодарил за утвержденные пакеты, но отметил, что они нужны полностью и без задержек на поле боя.

"Нужно, чтобы все то, о чем мы договаривались с президентом Байденом, было реализовано", – подчеркнул президент.

Отдельно он отметил спасателей ГСЧС Украины, которые работают, чтобы сохранить больше жизней украинцев, в частности на Харьковщине и Киевщине.

"Благодарю вас и всех работников ГСЧС Украины, всех местных служб, которые работают для людей, каждого полицейского и волонтера, которые помогают", – добавил президент.

Напомним, в ночь на 22 июня Россия устроила очередную ракетно-дроновую атаку на Украину. В ходе атаки четыре крылатые ракеты "Калибр" оккупанты выпустили из акватории Азовского моря. Азовскую акваторию захватчики считают более безопасной, чем черноморскую, однако силы ПВО были готовы к такому развитию событий.

Ранее сообщалось, что ночью 22 июня российские террористы нанесли ракетный удар по Ивано-Франковской области. Целью неприятеля стала гражданская инфраструктура. В результате атаки частично разрушены несколько корпусов и другие здания одного из учебных заведений.

Как сообщал сообщал OBOZ.UA, днем в субботу, 22 июня, Харьков вздрогнул от нескольких взрывов. Было попадание в район плотной жилой застройки и многоквартирный дом. Есть погибшие и пострадавшие.

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