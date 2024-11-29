'Убрали все барьеры': в Генштабе ВСУ объяснили, когда бойца могут перевести из боевой в небоевую воинскую часть

Военнослужащие Вооруженных сил Украины могут перевести из боевой воинскую часть в небоевую. Это возможно, когда военный согласно заключению военно-врачебной комиссии (ВВК) пригоден для службы в тыловых подразделениях или в ТЦК.

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Если такой военнослужащий находится в боевой части либо в распоряжении, либо в запасной роте, либо на нетыловой должности, его без согласия командира могут перевести в тыловую воинскую часть, где он нашел себе место. Об этом OBOZ.UA сообщил источник в Генштабе ВСУ.

Таких рапортов на перевод из боевой в небоевую часть сейчас больше всего. Однако в большинстве своем они не могут быть реализованы, кроме некоторых случаев, в частности описанных выше, добавил источник.

Сейчас в полном объеме желания военнослужащих по переводу реализовать нет возможности. Однако там, где такой перевод справедливо должен быть проведен, а субъективные мнения командиров этому мешали, все барьеры были убраны.

По данным источника, благодаря этому за относительно короткий срок более 1300 военных получили перевод.

Как сообщал OBOZ.UA, с 15 ноября в приложении Армия+ начала работать функция перевода в другое подразделение для военнослужащих. Теперь украинские военные могут подать рапорт на смену места службы в режиме онлайн, потратив на это до 15 минут времени.

Президент Владимир Зеленский отмечал, что не позднее 72 часов после подачи рапорта военный должен получить через приложение или сообщение о переводе, или отказ с указанием четких причин.

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