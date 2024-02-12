Участвовал в освобождении Мариуполя в 2014 году: что известно о новом заместителе начальника Генштаба Драпатом. Фото и видео

Заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины бригадный генерал Михаил Драпатый начал борьбу с российским агрессором еще в 2014 году. Тогда, будучи командиром 2-го механизированного батальона 72-й отдельной механизированной бригады, Драпатый совершил знаменитый прорыв на БМП через сепаратистский блок-пост в Мариуполе.

"Когда мне механик-водитель докладывал, что перед нами баррикады больше метра в высоту, спрашивал, что делать. А я сказал, что берем штурмом. Это видео облетело весь мир", – вспоминал военный ранее в интервью "Армія FM". После этих событий Драпатый продолжил битву с РФ на разных должностях и в разных бригадах. А 10 февраля 2024 года получил очередное повышение – стал замначальника ГШ ВСУ Анатолия Баргилевича по подготовке и тренировке военных.

OBOZ.UA собрал главные факты о боевом пути Михаила Драпатого.

Когда РФ начала вооруженную агрессию против нашей страны, Драпатый в звании майора командовал 2-м механизированным батальоном 72-й ОМБр ВСУ. Уже в середине апреля 2014-го указанная бригада в полном составе находились на востоке Украины.

2-й батальон 72-й ОМБр первое боевое задание провел в Мариуполе. Воины зашли в город на бронетехнике для усиления подразделений, отражавших штурм террористов, и освобождения заложников.

Дальше защитники Украины под командованием Драпатого получили задание перекрыть государственную границу, чтобы отсечь пути ввоза российским военным и наемникам вооружения, техники, боеприпасов. Задание выполняли возле населенных пунктов Амвросиевка, Зеленополье, Мариновка, Довжанский, Савур-Могила, Краснопартизанск. Однако армия РФ открыла огонь с территории страны-агрессора из реактивных систем залпового огня "Град" и "Ураган".

Подразделения 72, 79, 24-й бригад и украинские пограничники оказались в огневом кольце. Вести огонь в ответ по российской территории они не могли, а с другой стороны их обстреливали пророссийские террористы, прикрываясь населенными пунктами.

Драпатый взял на себя ответственность за вывод подразделений из района населенных пунктов Изварино и Краснопартизанский Луганской области. Он вывел из "Изваринского котла" 260 бойцов с более чем 30 единицами техники. В течение трех суток воины преодолели более 160 километров. Комбат потерял одного бойца – погиб солдат Сергей Волнухин.

Драпатый после этого начал учебу в Национальном университете обороны Украины имени Ивана Черняховского и получил звание подполковника. Однако позже перевелся на заочную форму и вернулся в зону АТО – в составе 30-й отдельной механизированной бригады.Там он до конца лета 2016-го служил в должности начальника штаба – первого заместителя командира бригады.

В августе 2016 года назначен командиром 58-й отдельной мотопехотной бригады, которая выполняла задачи в Авдеевке и Ясиноватском районе Донецкой области.

С июля 2017-го Драпатый непосредственно в зоне проведения АТО осуществлял руководство действиями бригады в районе Бахмутской трассы.

В апреле 2019-го он стал полковником, а в августе 2019-го передал 58-ю бригаду другому командиру и начал двухлетнюю учебу слушателем Нацуниверситета обороны Украины имени Ивана Черняховского.

В 2021 году Мелинда Симмонз, которая тогда была послом Великобритании в Украине, наградила Драпатого переходящим мечом британской королевы.

По состоянию на 2021 год Драпатый занимал должность заместителя командующего Объединенными силами ВСУ. А после начала полномасштабного вторжения РФ стал известен как один из командиров операции по освобождению правобережья Херсонщины.

Как писал OBOZ.UA:

– 10 февраля президент Украины Владимир Зеленский назначил новых заместителей главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и начальника Генерального штаба ВСУ Анатолия Баргилевича. Должности получили Вадим Сухаревский, Андрей Лебеденко, Владимир Горбатюк, Алексей Шевченко, Михаил Драпатый.

– Что известно о команде нового главнокомандующего ВСУ, читайте в статье нашего издания по ссылке.

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