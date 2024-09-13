'Участвовали в наступательных действиях': в Третьей штурмовой рассказали о службе бывших заключенных

В Третьей штурмовой бригаде рассказали о службе бывших заключенных, мобилизованных в ВСУ. Там отметили, что они уже участвовали в наступательных действиях.

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В том числе бывшие пленники проявили себя на Харьковском направлении. Об этом рассказал заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин.

"Можем говорить о том, как проявляют себя бывшие заключенные, попавшие в нашу бригаду. По словам всех наших командиров, в подразделениях которых есть такие бойцы, это очень мотивированный и заряженный личный состав", – добавил военный.

Он отметил, что большинство бывших заключенных проявили себя достойно. Кроме того, они готовы работать и учиться.

"Не могу ответить о ситуации в других подразделениях, однако по опыту – это дать возможность заключенным защищать свою страну было достаточно удачным решением", – резюмировал Жорин.

Напомним, что 8 мая 2024 года Верховная Рада Украины разрешила некоторым категориям заключенных мобилизоваться в ряды ВСУ. Законопроект №11079-1 был принят во втором чтении 279 голосами.

Ранее сообщалось, что украинские защитники из 3-й отдельной штурмовой бригады поразили ряд объектов российских кафиров в Харьковской области. Ударными дронами бойцы атаковали, в том числе: личный состав, российский танк, миномет, вражескую антенну и дважды попали в состав БК.

Также украинские военнослужащие поразили ТОС-1А "Солнцепек" в районе города Часов Яр Донецкой области. По системе ударили FPV-дроны батальона Рарог 24-й отдельной механизированной бригады им. короля Данила Галицкого.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине 11 сентября еще 1270 российских захватчиков стали "трехсотыми" и "двухсотыми". Кроме того, Силы обороны нашей страны отменяли более сотни единиц техники и вооружения РФ, в том числе 73 артсистемы.

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