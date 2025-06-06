Удар на опережение: в Генштабе подтвердили атаку на аэродромы Энгельс и Дягилево

Силы обороны Украины накануне массированного удара России в ночь на пятницу, 6 июня, поразили аэродромы Энгельс и Дягилево. Там размещается стратегическая авиация страны-агрессора, которая используется для атак против украинского государства.

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Информацию об атаках по российским стратегическим объектам утром 6 июня подтвердил Генеральный штаб ВСУ. "Силы обороны Украины нанесли удар на опережение. Накануне массированного вражеского обстрела поражены аэродромы базирования авиации противника и другие важные военные объекты", – говорится в сообщении.

В Генштабе рассказали, что в ночь на 6 июня нанесен успешный удар по аэродрому Энгельс в Саратовской области – месте скопления авиации противника, которая осталась после операции Службы безопасности Украины.

Также поражен аэродром Дягилево в Рязанской области, где базируются воздушные заправщики и истребители сопровождения, используемые для обеспечения ракетных ударов по Украине.

С Дягилево также взлетают стратегические бомбардировщики врага.

Подтверждены многочисленные попадания и поражение

В Саратовской области подтверждены многочисленные попадания в по меньшей мере три резервуара с горюче-смазочными материалами.

На объекте вспыхнул масштабный пожар. Экстренным службам россиян не удалось локализовать возгорание, наблюдается значительное задымление.

Зафиксированы десятки взрывов в районе целей. Результаты поражения уточняются, сообщили в Генштабе.

По аэродрому Дягилево также нанесено успешное огневое поражение.

В Рязанской области фиксировалась работа российской ПВО, есть информация о пожаре в районе цели. Результаты уточняются, информировали в Генштабе ВСУ.

Атакован ряд целей в РФ и на оккупированных территориях

Кроме того, Силы обороны Украины атаковали ряд важных объектов врага на территории России и в оккупированных районах Украины.

В частности, зафиксировано поражение логистического пункта 30-го мотострелкового полка 72-й мотострелковой дивизии ВС РФ в районе населенного пункта Кульбаки Курской области.

Результаты поражения уточняются.

К боевой работе были привлечены подразделения ВСУ и Главного управления разведки Министерства обороны Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, говорится в сообщении Генштаба.

"Удары по военной инфраструктуре будут продолжаться до полного прекращения вооруженной агрессии РФ против Украины. Дальше будет! Слава Украине!" – заявили в ведомстве.

Как писал OBOZ.UA, в ночь на 6 июня в Энгельсе и Рязани жаловались на взрывы, местные власти отчитывались о работе ПВО. Сообщалось, что в Энгельсе горит нефтеперерабатывающий завод, а в Рязани есть прилеты в районе аэродрома, где базируется стратегическая авиация оккупантов.

Спутники NASA впоследствии зафиксировали очаги возгорания на нефтебазе "Кристалл" в Энгельсе, обеспечивающий топливом военный аэродром "Энгельс-2".

Кроме того, в Брянске ночью под атаку дронов попал аэропорт. Сообщалось о прилетах и мощной детонации. В сети предполагали, что это могло быть уничтожение установок "Искандер" или С-300/400.

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