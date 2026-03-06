Удар по Евпаторийскому авиаремонтному заводу: новые подробности и фото поражений

Во временно оккупированной Евпатории 25 февраля 2026 года ударные беспилотники атаковали Евпаторийский авиационный ремонтный завод. Под удар попали производственные цеха предприятия, которые сейчас использовались для обслуживания беспилотных летательных аппаратов.

Видео дня

О новых деталях атаки стало известно автору Telegram канала Досье Шпиона. Были обнародованы материалы и фотографии с места поражения. На кадрах видны повреждения цехов №1 и №2 предприятия. Также на снимках заметен самолет Бе-12 "Чайка", пораженный ранее, предположительно в сентябре 2025 года.

Удар по объекту

По имеющимся данным, атака на завод произошла с применением ударных БПЛА. Под поражение попали производственные помещения, где ранее обслуживали вертолеты, а впоследствии – беспилотные летательные аппараты.

В этих цехах выполняли техническое обслуживание и ремонт авиационной техники. После оккупации Крыма предприятие, по данным открытых источников, использовали для нужд российских военных. Именно там могли проводить работы с беспилотными системами.

Ранее сообщалось, что в ночь на 6 марта беспилотники СБУ атаковали Евпаторийский авиаремонтный завод во временно оккупированном Крыму. Кроме того, под ударом оказались несколько военных объектов неподалеку от аэродрома "Джанкой".

Операцию провели бойцы Центра специальных операций "Альфа". Источник сообщил, что беспилотники подразделения атаковали ряд российских военных объектов.

"Беспилотники Центра спецопераций "Альфа" СБУ этой ночью открыли сезон весенних "хлопков" на российских военных объектах в Крыму", – отметил источник.

По предварительным данным, в результате ударов были поражены производственные цеха акционерного общества "Евпаторийский авиационный ремонтный завод". Кроме того, беспилотники атаковали места размещения техники и личного состава российских войск в населенном пункте Пушкино вблизи аэродрома "Джанкой".

По предварительной информации, в ходе операции уничтожены два зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь-С2", беспилотник "Мохаджер-6" на летном поле, зенитная установка ЗУ-23 на грузовике, два топливозаправщика и наземная станция управления БПЛА "Форпост".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что ночью, 5 марта БПЛА атаковали российских оккупантов в Севастополе, что во временно оккупированном Крыму. В городе работала противовоздушная оборона, прогремели взрывы, после чего часть районов осталась без электроэнергии и мобильной связи.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!