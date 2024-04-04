'Ударило в ста метрах от авто': 'Белые Ангелы' попали под обстрел во время эвакуации гражданских на Авдеевском направлении. Видео

Полицейское подразделение "Белый ангел" попало под обстрел во время эвакуации граждан на Авдеевском направлении Донецкой области. Бойцы вывозили из боны боевых действий двух женщин, 94 и 77 лет.

Об этом сообщили в Telegram МВД Украины. Там констатировали, что в результате обстрела никто не пострадал.

Всего за неделю полицейские вывезли из опасности 10 жителей Очеретинской громады. Среди них – раненые пожилые люди.

Напомним, в МВД заявили, что в инфопространстве запустили фейк об "эвакуации из Харькова и его окрестностей из-за предполагаемого окружения города российскими оккупантами". Сообщения появляются якобы от имени ГСЧС Украины, однако информация не соответствует действительности и является вражеским информационным вбросом, направленным на дестабилизацию ситуации в стране.

В министерстве подчеркнули, что пытаются посеять панику и хаос в украинском обществе, поскольку не могут добиться желаемого на поле боя. Украинцев призывали не доверять сомнительным источникам информации.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В Олешковской МВА сообщили, что в оккупированной общине в Херсонской области значительно ухудшается гуманитарная ситуация. Только за прошлый год из-за боевых действий пострадали сотни гражданских, а погибших более полусотни.

– Оккупанты на Бахмутском направлении сконцентрировали свои силы в направлении города Часов Яр. Они проводили штурмы Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки, однако за прошедшие сутки оккупанты не добились тактических успехов.

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