Угроза не только для Украины: как России удалось сделать рывок в производстве морских "камикадзе" и кто ей в этом помог

Осуществляя полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году, российское командование не только не ожидало полного провала своего захватнического плана, но и предположить не могло, что Черное море превратится для их флота в западню. Россия оказалась совершенно неготовой к вызовам в виде украинских безэкипажных катеров, полностью нивелировавших потенциал Черноморского флота РФ. И на примере Украины страна-агрессор ускорила попытки создать свой собственный флот БЭК.

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Подробнее об этом – в материале совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".

На сегодняшний день у России на разной стадии готовности уже есть ряд проектов безэкипажных катеров, таких как "Оркан", "Мурена-300С", "БЭК-1000", "Сардина", "Визир", подводные ММТ-300, Х-300, "Галтель" и другие. Но прежде чем оценить потенциал российского ВПК по производству и исходящие от него угрозы (как для стран в акватории Черного моря, так и в других морях), стоит ознакомиться с историей строительства БЭК в России с самого начала.

Например, Украина до 2022 года не была известна как производитель БЭК. Более того, для нужд ВМСУ была заинтересована в приобретении подобных систем у зарубежных партнеров.

Магура V5, Sea baby – это сейчас названия украинских безэкипажных катеров у всех на слуху, но даже в 2021 году о серийном производстве и тем более доминировании флота БЭКов в Черном море и подумать никто не мог. А как обстояли дела у россиян?

Российские БЭК до 2022 года

У России с разработкой безэкипажных катеров дела, вполне ожидаемо, обстояли не радужно. Отсутствие достаточной базы, опыта и, главное, технологий не позволяли российским предприятиям достичь успеха в разработке своих проектов. Поэтому эти предприятия тесно сотрудничали с иностранными компаниями, особенно с французской ECA Group.

Именно она стояла у основ российского БЭК-строения, ведь именно ее продукцией оснащались российские минные тральщики проекта 12700 "Александрит". Несмотря на вторжение России в Украину и введение против РФ санкций, французская компания ECA Group продолжала поставки своих БЭК Inspector Mk2 в РФ.

В 2015 году гендиректор Средне-Невского судостроительного завода Владимир Середохо, пытаясь запутать следы, заверял, что ECA Group больше не сотрудничает с российской стороной, но по какой-то странной причине РФ продолжала получать новые Inspector Mk2 в 2015, 2017 и 2018-х годах.

В 2017 году без лишнего шума в России проходил процесс локализации производства безэкипажного катера Inspector Mk-2 и беспилотных подводных лодок противоминной обороны Seascan Mk2 для нужд ВМФ РФ. Но жесткая санкционная политика США, видимо, все же напугала руководство ECA Group, и они прекратили сотрудничество с Россией, но после этого "разрыва" произошел невероятный рывок в развитии БЭК-проектов РФ.

В Кронштадте был презентован безэкипажный катер "Искатель" от АО "Научно-производственное предприятие "Авиационная и морская электроника", который выглядел до боли знакомо, а точнее был буквально слизан с французского Inspector Mk 2.

В этот же период российский БЭК "Тайфун", создававшийся на базе надувной быстроходной лодки БЛ-680, очень быстро обзавелся цельным жестким корпусом и также стал поразительно схож с французским Inspector Mk2.

Очевидно, что, покидая российский рынок, ECA Group не только до последнего поставляла БЭКи российскому военно-морскому флоту, но и без лишнего шума передала технологии Inspector Mk 2, что и позволило России совершить прыжок в строительстве подобной продукции. Но наличие технологий еще не означало возможность их применения и правильного технологического использования Россией, что и повлекло за собой стагнацию в этой отрасли на несколько лет. Пока российские оккупанты не столкнулись с украинскими БЭК и концепцией ударного морского дрона – брандера.

Российские современные БЭК

После того как российский флот столкнулся с украинскими брандерами, была поставлена задача создать аналогичное ударное морское средство.

Но в итоге, как это и водится у россиян, они в основном скопировали общую концепцию украинских безэкипажных катеров "Магура V5" и "Sea baby", не имея технологических возможностей их усовершенствовать, сделать лучше и поставить на поток серийного производства из-за разношёрстности производителей и желания каждого на этой теме урвать свой кусок бюджета.

На сегодняшний день российская линейка БЭК представлена следующими наиболее успешными (доведенными до некоего логического этапа) проектами:

– "БЭК-1000" – длина 7 метров, дальность плавания 400 км, полезная нагрузка до 1 тонны;

– "Мурена-300С" – дальность плавания 250 км с возможностью комплектации дополнительными баками с топливом, полезная нагрузка 250-350 кг;

– "Визир" – длина около 7 метров, дальность плавания 435 км, скорость 45 узлов;

– "Оркан" – дальность плавания 500 км, скорость 40 узлов.

Также следует учесть подводные аппараты ММТ-300, Х-300, "Галтель", которые позиционируются как исследовательские и противоминные, но как же тут не вспомнить историю с уникальной атомной подводной лодкой АС-12 "Лошарик". Ее называли научной – для выполнения гидрографических исследований, но никогда тем, чем она являлась на самом деле, – диверсионной АПЛ.

А потому любой российский подводный аппарат, позиционирующийся как научно-исследовательский, всегда имеет двойной функционал и представляет собой инструмент для диверсий.

Фактически Россия, получив базу в виде технологий от французской ECA Group и изучив опыт украинских брандеров, сейчас интегрирует в свои БЭК максимально удовлетворяющую ее потребностям концепцию. А именно – малыми ресурсами представлять угрозу в акватории любого моря. И в ближайшее время акватория того моря, где присутствует российский флот либо флотилия и имеются российские интересы, не может считаться безопасной.

Очевидно, что после Черного моря к акваториям повышенных рисков можно будет отнести Балтийское море. Особенно с учетом растущих гибридных рисков в этом регионе и уже имевших место гибридных диверсий, выполненных российскими кораблями. Не исключены повышенные риски и для Каспийского моря.

Для Украины, не имеющей полноценного флота и даже флотилии, риски могут носить исключительно террористический характер у побережья либо в открытом море. Удары по побережью с помощью реактивных систем залпового огня, установка которых планируется на российских БЭК, запуски роя дронов для террора гражданского населения, удары по гражданским судам... Причем террористические атаки по гражданским судам в Черном море российская пропаганда вполне может выдавать за деятельность украинских БЭК.

Наличие подобных средств у России значительно повышает уровень террористических угроз в морях.

Важно понимать, что, не имея необходимой технологической базы, Россия самостоятельно никогда бы не смогла в течение двух лет получить такое разнообразие БЭК, отличающихся как по тактико-техническим характеристикам, так и по функционалу применения.

Это в очередной раз говорит о том, что растущие риски в морских регионах напрямую связаны с беспечностью европейских компаний, обеспечивавших Россию технологиями, благодаря которым она быстро осваивает и адаптирует такие решения, как БЭК.