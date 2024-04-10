Угрожает ли мужчинам за границей депортация в случае принятия нового закона о мобилизации: разъяснение

Законопроект о мобилизации не предусматривает депортацию мужчин, находящихся за границей. Но проведение консульских услуг для военнообязанных за границей на основе военно-учетных документов, как это предусмотрено проектом закона, важно для надлежащего определения количества граждан Украины за пределами страны.

Такое заявление сделала член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, представитель партии "Европейская солидарность" Ирина Фриз. Об этом она сказала в эфире Радио Свобода.

По словам депутата, предоставление консульских услуг будет осуществляться в течение 60 дней с момента вступления этого закона в силу, при этом будет проведена актуализация данных.

"То есть мужчина призывного возраста может прийти, чтобы получить консульскую услугу за эти 60 дней и обновить свои данные. Указать местонахождение, контактные данные для того, чтобы Министерство обороны и Генштаб имели четкое понимание, какое количество граждан находится за границей", – пояснила Фриз.

Она также отметила, что речь не идет ни о какой депортации украинцев из-за границы.

Нардепка пояснила, что согласно действующему украинскому и международному законодательству нет никакого механизма депортации людей во время военного положения из других стран.

"Никакой депортации происходить не будет. Это только для военного учета нужно для Министерства обороны", – добавила она.

Следует отметить, что Комитет национальной безопасности и обороны подготовил окончательный вариант мобилизационного законопроекта ко второму чтению. Из него были исключены нормы о демобилизации и ротации военных. Важно, что законопроект может изменяться, ведь любые правки могут быть отклонены при рассмотрении в ВР. Финальная версия будущего закона будет озвучена во время одобрения документа во втором чтении.

Как сообщал OBOZ.UA, Верховная Рада Украины отдельно рассмотрит положения о демобилизации и ротации военнослужащих. Комитет по национальной безопасности и обороне принял соответствующее решение 13-ю голосами "за".

Напомним, командующий Сухопутными войсками Александр Павлюк призвал украинцев становиться в ряды Вооруженных сил. Генерал-лейтенант подчеркнул, что отсидеться никому не удастся, ведь на кону стоит судьба страны и нации.

Ранее сообщалось, что согласно законодательству за уклонение от мобилизации может наступить как административная, так и уголовная ответственность, предусматривающая лишение свободы.