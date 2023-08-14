Украина готова ко всему: в ГУР прокомментировали вероятность нового 'большого наступления' РФ

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий скептически реагирует на вероятность "нового масштабного наступления" на Украину, чем неоднократно грозила Россия Западу с целью прекратить поставки военной помощи украинской армии. Силы обороны готовы к любым провокациям и операциям со стороны противника, нет ничего, чем защитников можно напугать или хотя бы удивить.

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Об этом разведчик рассказал в большом интервью для OBOZREVATEL. Он заверил украинцев, что РФ системно проигрывает на поле боя, поэтому вынуждена применять психологические приемы.

"Совокупность многих факторов и реальная ситуация указывает на то, что Россия получает по зубам и пытается использовать все, что у нее есть, чтобы замедлить наше наступление, разрушить наше внутреннее единство, доверие между Украиной и нашими партнерами", – подчеркнул Скибицкий.

Он добавил, что целью оккупантов остается замедлить процессы контрнступления ВСУ, чтобы увеличить собственное преимущество. Украинские войска понимают это, и вместе с политическим руководством страны делают все, чтобы этого не случилось.

"Да, нашим Силам безопасности и обороны нелегко, но у нас нет другого выхода, кроме как продолжать борьбу, и мы двигаемся вперед мудро и смело", – заключил представитель ГУР.

Напомним, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба указал, что Москва блефует, когда обещает миру очередную волну полномасштабной войны. Все, чем захватчики могли напугать украинцев, произошло в первые месяцы после вторжения, и манипуляции российской стороны не способны привести к переговорам с Путиным.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия намерена продолжать ракетный террор Украины. Для этого оккупанты сейчас пытаются накопить запасы дальнобойного вооружения.

Также Путин находится в фактически отчаянном положении и уже готовит приказ о тотальной мобилизации населения, что, конечно, станет серьезным ударом по его предвыборной кампании в 2024 году. Кремль планирует мобилизовать на войну против Украины несколько сотен тысяч человек.

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