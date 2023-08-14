Россия пытается накопить запасы дальнобойного вооружения: в ГУР сказали, чего ждать украинцам в осенне-зимний период

В осенне-зимний период страна-агрессор Россия намерена продолжать ракетный террор Украины. Для этого оккупанты сейчас пытаются накопить запасы дальнобойного вооружения.

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Об этом в интервью OBOZREVATEL рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий. По его словам, оккупанты комбинируют разные типы вооружений во время воздушных атак.

При этом количество ракет в одной волне удара уменьшилось. В то же время захватчики имитируют пуски, используют фальш-целые, проводят разведку, в том числе и космическую. Они стремятся выявить пробелы, чтобы обойти украинскую систему ПВО, или поразить комплексы для защиты угроз с воздуха.

"Сейчас в России снова пытаются накопить запасы дальнобойного вооружения, чтобы продолжать ракетный террор. Да, я подтверждаю, что в осенне-зимний период государство-агрессор снова намерено атаковать нашу критическую инфраструктуру, в том числе энергосистему. Для этого россияне в том числе и накапливают вооружение и проводят разведку для определения приоритетных объектов на территории нашего государства. Поэтому нам тоже нужно готовиться и усиливать защиту наших городов и общин. Собственно, мы это и делаем", – пояснил представитель ГУР МО.

Он добавил, что Россия хотела бы устроить новый блекаут в Украине, используя ракетное вооружение и дроны дальнего радиуса типа "шахедов".

Скибицкий также рассказал о российских дронах "Ланцет".

"Что касается "Ланцетов" – это боевые беспилотники, которые предназначены для поражения наших систем ПВО, артиллерии и других видов оружия на фронте. Эти дроны действительно являются проблемой для нашей армии, но мы пытаемся найти эффективную защиту от них. FPV-дроны доказали". свою эффективность на поле боя. Это дешевое и эффективное оружие. И мы, и враг работаем в направлении того, чтобы наладить производство и системную подготовку операторов", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат сказал, что осенью и зимой РФ может продолжить массированные атаки на города и инфраструктуру Украины. Вероятно, агрессор будет делать ставку на дроны-камикадзе, но ракеты также будут применяться.

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