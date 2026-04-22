"Украина меняет правила игры": Сырский рассказал об инновациях на поле боя

Лилия Рагуцкая
Украина не только выстояла под давлением полномасштабного вторжения РФ, она изменила правила современной войны. Кардинальных метаморфоз претерпела сама логика ведения боевых действий.

И Украина сейчас формирует новые подходы к ведению вооруженной борьбы, которые уже изучают военные и ученые по всему миру. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский на открытии III Международного академического форума "Военные инновации в современных войнах".

Что сказал Сырский

В начале полномасштабного вторжения РФ практически весь мир не верил, что Украина сможет устоять. На пятом году большой войны мир изучает украинский опыт и сформированные Силами обороны новые подходы к ведению вооруженной борьбы, которые переворачивают логику ведения боевых действий, существовавшую до сих пор.

"Украина не только держится — она меняет правила игры. Мы меняем саму логику ведения боевых действий: от массовости — к точности, от инерционности — к адаптивности, от шаблонных подходов — к креативным решениям. Мы формируем новые подходы к ведению вооруженной борьбы, которые уже сегодня находятся в центре внимания военных и научных кругов во всем мире", — подчеркнул Сырский.

Форум "Военные инновации в современных войнах" стал платформой для профессионального диалога, обмена практическим опытом и наработки новых подходов в сфере военных инноваций в условиях современных вызовов безопасности.

К участию в нем присоединились ведущие ученые оборонной сферы из Великобритании, США, Германии, Франции, Турции и Словакии, а также представители дипломатического корпуса 24 стран.

"Проведение форума показало растущую роль украинской военной науки в формировании подходов безопасности будущего и ее глубокую интегрированность в мировое пространство безопасности. Украинский опыт ведения современной войны, быстрая адаптация и инновационные решения становятся источником идей и основой совместных с партнерами исследовательских и образовательных проектов", – считает Сырский.

