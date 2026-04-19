ВСУ соревнуются с врагом на трех направлениях: Сырский раскрыл детали

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал о ключевых направлениях конкуренции с российскими войсками: развитие подразделений беспилотных систем, технологическое преимущество и экономические возможности. Ведь критически важно сократить путь от появления инновации в подразделении до ее масштабирования на уровень всех ВСУ.

Особое внимание уделяется системному взаимодействию между командирами разных уровней. Об этом Главнокомандующий ВСУ заявил во время совещания с представителями подразделений беспилотных систем.

Во время совместного совещания с участием представителей более ста воинских частей и органов управления, применяющих беспилотные комплексы, обсудили механизмы быстрого внедрения инноваций. Командиры рот, батальонов, полков и бригад поделились практическим опытом, который уже формирует общую базу знаний, методик и навыков для подразделений БпС.

Отдельно рассмотрели эффективность организационных и тактических решений в сегменте Middle Strike, а также первые результаты деятельности вновь созданных батальонов беспилотных систем в составе бригад территориальной обороны. В фокусе – развитие разведывательных и ударных БпЛА различных типов, FPV-дронов, перехватчиков, систем на оптоволокне и наземных роботизированных комплексов.

В то же время среди проблемных вопросов остаются закупки, нормативное обеспечение и финансирование R&D-мастерских, а также необходимость изменений в штатной структуре подразделений. Сырский отметил, что все рационализаторские решения и практические наработки должны оперативно обобщаться и доводиться до войск без задержек.

Как писал OBOZ.UA, Сырский рассказал, что несмотря на активизацию наступательных действий со стороны войск РФ, Силы обороны в марте восстановили контроль почти над 50 кв. км оккупированной территории. Кроме того, дальнобойными средствами поражено 75 объектов противника, которые работают на обеспечение их армии.

