Украина модернизировала дроны FP-1: Штілерман подтвердил впечатляющую дальность поражения

Украинские военные применили модернизированные ударные беспилотники FP-1, которые после модернизации способны преодолевать расстояние до 3400 километров от государственной границы Украины до цели. Именно их сегодня использовали для нанесения удара по крупнейшему нефтеперерабатывающему предприятию России.

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Об этом в своих комментариях подтвердил главный конструктор компании Fire Point Денис Штилерман после успешной атаки на российский нефтеперерабатывающий завод в Омске. Модернизация значительно увеличила дальность полета беспилотников, что позволяет поражать объекты, расположенные на расстоянии до 3400 километров от украинской границы.

Ранее этот украинский дальнобойный ударный беспилотник авиационного типа был известен как средство поражения целей на расстоянии до 1600 километров.

FP-1 был разработан украинской компанией Fire Point для нанесения ударов по стратегическим объектам в глубоком тылу противника. Беспилотник способен нести боевую часть массой до 113–120 килограммов. Если он работает на максимальной дальности, масса взрывчатого вещества составляет около 60 килограммов.

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По имеющимся данным, производство FP-1 уже достигло примерно 100 беспилотников в сутки. Ориентировочная стоимость одного такого дрона составляет около 55 тысяч долларов США.

Удар по Омску

Именно модернизированные FP-1 стали оружием, с помощью которого украинские военные атаковали Омский нефтеперерабатывающий завод.

О проведении операции также сообщили Генеральный штаб ВСУ и Силы специальных операций. В ССО заявили, что беспилотники преодолели до 3000 километров до цели, а сама операция стала самым дальнобойным ударом по территории России с начала полномасштабной войны.

Украинские военные нанесли удар по Омскому нефтеперерабатывающему заводу, который является крупнейшим НПЗ в России и расположен за тысячи километров от украинской границы. На территории предприятия зафиксировали попадание, после которого возник пожар. Окончательный масштаб повреждений пока уточняется.

По предварительным данным, удар пришелся по установке первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-11. Ее проектная мощность составляет 8,4 миллиона тонн сырья в год.

Силы специальных операций подтвердили успешное выполнение задачи. В сообщении отмечается: "До цели дроны ССО преодолели до 3000 километров. Это самый дальний удар по территории врага за всё время полномасштабного вторжения".

Стратегическое предприятие

Омский нефтеперерабатывающий завод считается самым мощным предприятием такого типа в России. Его годовая мощность превышает 21 миллион тонн нефти, а глубина переработки составляет около 99%.

Предприятие производит авиационный керосин, дизельное топливо, высокооктановые бензины, смазочные материалы и другую нефтехимическую продукцию. Завод играет важную роль в обеспечении российской оккупационной армии топливом.

Кроме того, Омский НПЗ оставался последним из 11 крупнейших российских производителей бензина, по которому украинские силы до сих пор не наносили ударов.

Также OBOZ.UA сообщал, что с начала 2026 года Украина нанесла как минимум 194 удара по российским нефтеперерабатывающим заводам. Это в 11 раз превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

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