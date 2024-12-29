Украинские войска рискуют потерять большую часть территории Курской области России, которую они захватили во время августовского наступления. Согласно данным издания, многие подразделения находятся в состоянии истощения, а бои настолько интенсивны, что некоторым командирам не удается эвакуировать погибших.

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Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на украинских военных и командиров, поделившихся информацией о ситуации на передовой на условиях анонимности. Задержки в коммуникации и несвоевременно выбранная тактика приводят к потерям, а возможности для контратак почти нет.

Россия сосредоточила в регионе более 50 тысяч военных, включая силы из Северной Кореи. Точные цифры сложно получить, но контратака Москвы привела к тысячам погибших и раненых, а украинские войска потеряли более 40% территории Курщины, захваченной в августе.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что контроль над Курщиной поможет вынудить Россию сесть за стол переговоров для прекращения войны. Однако пятеро украинских и западных чиновников в Киеве, которые говорили анонимно, сообщили АР, что они обеспокоены тем, что такая стратегия Зеленского может ослабить всю 1000-километровую линию фронта, что приведет к потерям важных позиций на востоке.

По словам некоторых командиров передовых подразделений, они сталкиваются с тяжелыми условиями, моральный дух бойцов низок, а сами войска начинают сомневаться в решениях командования и даже в целесообразности оккупации Курска. Другой командир отметил, что некоторые приказы, получающие его подчиненные, невозможно реализовать.

"Они не понимают, где находится враг, а где мы, и что мы контролируем. Они не понимают, где наша сторона, где враг. Что находится под нашим контролем, а что нет. Они не понимают оперативной обстановки, поэтому мы действуем на собственный усмотрение", – рассказывает командир.

Один из командиров взвода поделился, что неоднократно обращался к высшему командованию с просьбой изменить оборонную позицию его подразделения, поскольку они не могли ее удерживать, но его просьбу отклоняли.Также он рассказал, что ему известно о по меньшей мере 20 украинских солдат, чьи тела были оставлены на поле боя за последние четыре месяца из-за слишком интенсивных боев, что сделали невозможным их эвакуацию без дополнительных жертв.

Украинские военные отметили, что не были готовы к агрессивному ответу России в Курске и не могут ни контратаковать, ни отступить.

"Другого варианта нет. Мы будем драться здесь, потому что если мы просто отступим к нашим границам, они не остановятся, они будут продолжать наступать", – сказал один из командиров подразделения беспилотников.

В письменном ответе на вопрос Associated Press Генштаб Украины отметил, что украинские боевые подразделения ежедневно наносят урон российскому личному составу и технике и имеют "все необходимое" для выполнения боевых задач.

"Управление войсками проводится с учетом оперативной ситуации в районах выполнения задач", – говорится в ответе.

В понедельник Зеленский сообщил о 3000 погибших и раненых северокорейских военных. Однако, по словам солдат, враг учится на своих ошибках, становясь более искусным в маскировке в лесистых местностях.

Одно столкновение произошло на прошлой неделе в районе урочища Воронцово – лесистого участка между поселками Кременное и Воронцово. До прошлой недели эта территория была под контролем Украины, но на этой неделе часть ее была утрачена, и украинские войска опасаются, что она может стать важной материально-технической точкой для противника.

В то же время, учитывая потери на фронте в восточном регионе, в частности на Донбассе, где Россия приближается к ключевому центру снабжения, некоторые солдаты все чаще задают вопрос, стоит ли воевать за Курск.

Ранее сообщалось, что украинские войска потеряли примерно половину территории, захваченной в Курской области России. По оценкам американских чиновников, если Россия с начала нового года активизирует усилия по вытеснению украинских войск, то ВСУ могут быть вынуждены отступить с Курщины к весне 2025 года во избежание риска оцепления.

Напомним, что на Курщине 27 декабря продолжались ожесточенные бои. Однако ни одна из сторон не получила подтвержденного продвижения, хотя и украинские, и российские источники утверждали обратное.

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