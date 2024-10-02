Украина подписала ряд важных соглашений на Международном форуме оборонных индустрий: о чем идет речь. Фото

Во вторник, 1 октября, в Киеве прошел Международный форум оборонных индустрий (DFNC1). Украина провела уже второе такое мероприятие. В нем приняли участие представители более 150 компаний из 25 стран мира.

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В ходе Форума Украина подписала несколько важных соглашений и меморандумов. Об этом OBOZ.UA сообщили собственные источники.

В общей сложности было подписано шесть соглашений о сотрудничестве в военной сфере с такими странами, как США, Чехия, Франция, Польша и Дания.

Также Министерство по стратегическим отраслям промышленности Украины подписало меморандум с Датской ассоциацией оборонной и безопасности промышленности (DI Defense and Security Industries Association). Документ подписали министр Герман Сметанин и директор DI Йоахим Финкельман.

Среди подписанных Украиной документов – соглашение с американской оборонной компанией AeroVironment, известной своими дронами Switchblade, которые уничтожают российские танки на фронте.

Другая компания США – D&M Holding Company, тоже заключила соглашение с Украиной. Компания является поставщиком готовых решений по производству боеприпасов для правительственных и коммерческих клиентов, стремящихся получить крупномасштабные инженерные и производственные решения. Продукты и услуги включают в себя проектирование и производство оборудования, а также инженерные и консультационные услуги.

Кроме того, подписано соглашение с ведущим французским разработчиком систем защиты от беспилотных летательных аппаратов Cerbair.

Также подписали соглашение о сотрудничестве украинская компания и польская METALEXPORT.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский выступил на международном форуме оборонных индустрий. Он отметил, что, несмотря на войну за последние два года, украинцы смогли построить в стране фактически новую оборонную промышленность. В частности, по словам президента, только за первое полугодие этого года в Украине было произведено в 25 раз больше боеприпасов для артиллерии и минометов, чем за весь 2022 год. Также Украина способна производить четыре миллиона беспилотников.

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