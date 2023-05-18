Украина получает в месяц более 3000 заявок от оккупантов, которые хотят сдаться в плен: в ГУР раскрыли подробности
Украина получает более 3000 запросов в месяц от военных ВС РФ, воюющих против ВСУ на фронте и желающих сдаться в плен. Каждый вывод оккупанта становится отдельной спецоперацией, призванной сохранить жизнь наших воинов и, как бы то ни было, военного преступника.
Последние являются "ценными" как обменный фонд. Об этом рассказал представитель пресс-службы Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов в эфире телемарафона.
"В каждом случае это отдельная операция, сложная работа по выводу. Главным элементом является безопасность украинских бойцов, которые будут выводить, ну и россиянина. Такие операции проводятся параллельно и несколько десятков одновременно", – отметил он.
По его словам, существуют случаи, когда российские захватчики просят сдаться мирно в руки ВСУ, а вместо этого устраивают для наших бойцов засады.
"Именно поэтому очень ответственно и продуманно украинские Силы безопасности относятся к отработке каждой такой информации. Каждый такой случай – это отдельная спецоперация", – подчеркнул Юсов.
Отметим, что в рядах ВС РФ пытаются физически уничтожить тех товарищей, которые изъявили желание сдаться в плен Украине. Об этом ранее рассказал солдат-гранатометчик 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Юрий Сиротюк.
"Каждая попытка сдаться в плен, согласно военным конвенциям, приводит к тому, что россияне пытаются уничтожить физически тех, кто хочет это сделать", – объяснил он.
Военный также добавил, что на тех участках, где российский фронт "посыпался", оккупанты просто покидают своих людей, поэтому они все равно попадают в украинский плен.
Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле защитники Украины захватили в плен десятки оккупантов на Донетчине. Военные страны-агрессора сдались нашим воинам под Бахмутом и Марьинкой.
9 мая в Бахмуте оккупант сдался в плен беспилотнику ВСУ. Россиянин бросил оружие и жестами попросил дрон не бомбить его, а затем побежал за ним и попал в руки украинских воинов.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!