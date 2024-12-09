Украина получит от Франции и Дании партию гаубиц Caesar на год раньше: что известно

Правительства Дании и Франции ускорят поставки уже законтрактованных систем вооружений в Украину. Так, ВСУ на год раньше получат партию французских 155-мм самоходных артиллерийских установок Caesar.

Видео дня

Об этом сообщило Министерство обороны Дании. Там пояснили, что правительство страны порекомендовало Комитету по внешней политике увеличить объемы помощи Киеву на закупку военного оборудования в 2024 году.

"Мы делаем это для того, чтобы обеспечить способность Украины продолжать борьбу, а также для того, чтобы подать хороший пример", – заявил министр обороны Троэльс Лунд Поульсен.

По его словам, дополнительные средства будут выделены на закупку нового оборудования для ВСУ как в промышленности Дании, так и компаний в других странах.

"С начала войны Дания сосредоточивалась на том, что пожертвования должны отвечать самым неотложным украинским потребностям. Оборонно-промышленный комплекс показал, что может доставить то, что им нужно. Поэтому сейчас правительство увеличивает объемы финансирования промышленности, чтобы контракты могли быть подписаны еще в этом году", – отметил чиновник.

В Минобороны Дании не раскрыли размер новой помощи, но сообщили, что это будет дополнением к примерно 2,6 млрд датских крон ($380 млн), которые уже были выделены для закупки оборудования в промышленности.

Также в ведомстве добавили, что страна в сотрудничестве с Францией ускорит поставки САУ Caesar в Украину. Сначала это было запланировано на 2026 год, но теперь украинские Силы обороны могут получить эти самоходные гаубицы уже в 2025-м.

"Артиллерийские системы пользуются большим спросом в Украине, поэтому я рад, что теперь Дания может внести свой вклад в то, чтобы Украина получила больше артиллерии уже в следующем году", – подчеркнул Поульсен.

Министр иностранных дел страны Ларс Лекке Расмуссен со своей стороны выразил надежду, что другие государства последуют этому примеру Дании, поскольку "война в Украине находится в критической фазе".

"Очень важно, чтобы мы поддерживали Украину как можно больше. Европа должна ускорить темпы, и сегодняшним пакетом пожертвований Дания реагирует на конкретные запросы Украины и демонстрирует, что она стоит на передовой в борьбе Украины за свободу. Надеюсь, больше стран последуют этому примеру", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Бельгии заявили о плане купить и передать Украине три САУ Caesar. Сумма этой закупки должна составить €12 млн.

Тогда же Франция анонсировала передачу ВСУ еще 12 установок Caesar. Отмечалось, что гаубицы будут изготовлены на французских мощностях при финансировании Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!