Украина получит от Франции 12 установок Caesar: в чем их преимущества и как помогут ВСУ

Франция анонсировала передачу Украине еще 12 самоходных артиллерийских установок Caesar. Это вооружение будет произведено на французских мощностях при финансировании Украины.

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О соответствующих договоренностях, достигнутых 3 октября на Международном форуме оборонных индустрий в Киеве, рассказал министр обороны Франции Себастьян Лекорню. Среди основных преимуществ Caesar называют большую дальность стрельбы и низкие затраты при эксплуатации.

По словам Лекорню, за производство Caesar для украинской армии возьмется французский производитель вооружений и военной техники KNDS France.

"На полях промышленного форума, организованного в Киеве, вчера KNDS France подписали контракт на поставку 12 орудий CAESAR, которые профинансирует Украина. Увеличение производственных мощностей нашего ОПК позволяет поддержать Украину", – говорится в сообщении министра обороны Франции.

Чем отличается САУ Caesar и как может помочь Силам обороны

Эта 155-мм самоходная артиллерийская установка появилась на вооружении французской армии после 2000 года, когда в армию были поставлены первые заказанные правительством САУ. Серийное производство Caesar началось с 2007 года.

Базовый вариант гаубицы весом 18,5 тонн и длиной корпуса 10,5 м оснащен 10-метровой пушкой TR F1 и дизельным двигателем. На шоссе она способна разгоняться до 80 км/ч, по бездорожью – до 50 км/час. Боекомплект составляет 18 снарядов.

САУ Caesar оснащена бронированной кабиной на 5 человек, которая способна защитить от пуль калибром до 7,62 мм и обломков снарядов. Также установлена система кондиционирования воздуха.

Управление огнем осуществляется за счет системы "Сигма-30", имеющей автоматическую наводку, а благодаря автоматической системе подачи снарядов время для выстрела значительно сократилось. Также установка укомплектована приемником навигационной системы NAVSTAR, состоящим из встроенного баллистического блока управления, полностью интегрированного с FCS ATLAS, и радара, измеряющего начальную скорость.

Кроме того, у Caesar есть два привода наведения: гидравлический (основной) и ручной (вспомогательный).

Стрелять она может кассетными боеприпасами, а также осколочно-фугасными, осветительными, дымовыми снарядами, противотанковыми управляемыми снарядами BONUS и активно-реактивными боеприпасами.

Стоимость одной САУ Caesar может достигать 5,3 млн долларов, на цену влияют комплектация, условия поставки и дополнительные услуги.

САУ Caesar отлично справляется с задачей по уничтожению артиллерийских батарей, дзотов и дотов, живой силы вражеской армии. Плюс ко всему она способна обеспечить для войск проходы в минных полях и полевых заграждениях.

Среди ее преимуществ называют большую дальность стрельбы: эта 155-мм артиллерийская система может бить на 42 км, а при использовании активно-реактивных снарядов с улучшенной аэродинамикой ERFB – еще дальше, до 50 км.

При этом еще одним преимуществом Caesar являются относительно низкие затраты при ее эксплуатации.

Напомним, накануне, 3 октября, также стало известно, что Бельгия купит и подарит Украине три САУ CAESAR.

А в начале месяца появилась информация, что производитель Caesar, также производящий танки Leopard, открыл филиал в Украине. Дочернее предприятие франко-германского концерна KNDS получило название "KNDS Украина". И одной из первых целей его появления стала цель помочь украинской промышленности с организацией технического обслуживания, ремонта и капитального ремонта систем компании, чтобы повысить готовность к боевым действиям.

Речь идет, в частности, об основных боевых танках Leopard 1 и 2, артиллерийской пушке CAESAR, AMX10 RC, бронированной гаубице PzH 2000 и самоходной зенитной установке Gepard.