'Украина стоит непоколебимо': Остин заявил, что Путин не достиг своих стратегических целей за время войны

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что российский диктатор Владимир Путин не достиг никакой стратегической цели за почти 1000 дней войны. Он подчеркнул, что война против Украины является угрозой европейской безопасности, вызовом для НАТО, атакой на общие ценности и попыткой нарушить основанный на правилах международный порядок.

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Об этом Остин написал в своей статье для Foreign Affairs. Остин подчеркнул, что за весь период войны Путин не смог реализовать ни одну из своих стратегических амбиций.

"И все же за почти 1 000 дней войны Путин не достиг ни одной из своих стратегических целей. Украинский президент Владимир Зеленский не скрылся. Киев не упал. И Украина не опустила руки", – пишет Остин.

Как отметил Ллойд Остин, Россия заплатила чрезвычайно высокую цену за агрессию. По данным Центра стратегических и международных исследований, потери российских военных только за первый год войны превысили суммарные потери Москвы во всех конфликтах со времен Второй мировой войны. По информации Пентагона, потери России в людях и экономические издержки достигли значительных масштабов: погибли сотни тысяч россиян, а потери российской экономики превысили 200 миллиардов долларов.

Глава Пентагона добавил, что Украина "ужасно пострадала от рук Путина". Однако он отметил, что во время последнего визита в Киев он снова увидел, что Украина "стоит непокоренной и даже окрепла". Несмотря на это Украина осталась непоколебимой, окрепла и развила собственную оборонную промышленность, производя современные беспилотники и защищая свою страну с отвагой и устойчивостью.

"Борьба Украины началась с того, что солдаты расставляли танковые ловушки на улицах Киева, а обычные граждане делали коктейли Молотова, чтобы защитить свои дома. Сегодня она (борьба) продолжается с испытанными в боях украинскими военными, а также с развивающейся украинской оборонной промышленностью, что развивается", – отметил Остин.

Напомним, в ближайшее время США объявят о выделении следующего пакета военной помощи Украине. На фоне привлечения страной-агрессором РФ северокорейских солдат к войне американская сторона предоставит ВСУ дополнительную артиллерию, средства противовоздушной обороны и не только.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным издания The New York Times, США просили Китай не допустить участия солдат из КНДР в войне в Украине. По данным СМИ, Вашингтон хочет воспользоваться влиянием Пекина на Северную Корею, чтобы давить на нее и заставить вернуть своих военных из РФ.

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