'Украина ведет оборонную войну': Финляндия разрешила применять предоставленное ею оружие по территории РФ

Финляндия разрешила Украине бить своим оружием по России. Хельсинки в этом вопросе никак не ограничивали Украину.

Об этом сообщила министерша иностранных дел Финляндии Элина Валтонен. Она добавила, что Украина ведет оборонную войну.

По словам главы МИД Финляндии, страна не устанавливала особые ограничения на свою материальную помощь Украине. Впрочем, она подчеркнула, что вооружение должно использоваться в соответствии с международным правом.

Она отметила, что страна, ведущая оборонную войну, может бить по военным целям на территории государства-нападающего с целью самозащиты.

"Россия ведет незаконную захватническую войну в Украине. Поэтому Украина имеет право на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Это включает в себя удары по военным объектам на территории агрессора, которые необходимы для самозащиты", - аргументировала глава финского МИД.

Это разрешение уже от одиннадцатого государства, которое получило Украину для ударов по территории врага. Ранее это сделали Франция, Литва, Латвия, Швеция, Эстония, Польша, Чехия, Великобритания, Нидерланды и Канада.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Канцлер Германии Олаф заявил, что Киев не может использовать западное оружие для ударов по территории России. Берлин предоставлял ее при условии, что она не будет использоваться для атак вне Украины.

– Швеция первой разрешила Украине использовать поставленное им оружие для уничтожения целей на территории РФ.

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