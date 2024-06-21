Украина ведет переговоры с ЕС о возвращении мужчин, незаконно пересекших границу, – Клименко

Украина ведет переговоры со странами Европейского Союза касательно возвращения мужчин, которые выехали из нашей страны незаконно, чтобы избежать мобилизации. Сейчас государства Европы в основном не планируют подобных мер.

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Вопрос прокомментировал министр внутренних дел Игорь Клименко в интервью "Радио Свобода". Он сообщил, что каждый день правоохранители задерживают десятки людей, намеренных нелегально пересечь границу, но не все являются уклонистами.

Журналистка спросила о конкретной цифре с начала полномасштабной войны. Министр ответил, что такая статистика есть, но она закрыта и реальное положение дел не отображает.

В то же время на предположение журналистки относительно "десятков тысяч" мужчин Клименко сказал – это "завышенная цифра".

"Мы ведем консультации с нашими коллегами из Европейского Союза. Конечно, что каждая страна Евросоюза действует по законам и по правилам Еврокомиссии. Поэтому эти переговоры будут продолжаться и в дальнейшем относительно возможного возвращения наших граждан, если они нелегально пересекли границу", – заявил руководитель МВД.

Как сообщал OBOZ.UA, в Государственной пограничной службе Украины ранее рассказали, куда чаще всего пытаются бежать уклонисты. За поддельными документами – в Польшу; если же говорить о незаконном пересечении границы вне пунктов пропуска – чаще всего в Румынию и Молдову.

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