Украина вернула тела 44 павших защитников

В пятницу, 4 августа, Украина вернула тела еще 44 своих защитников. Их удалось унести с временно оккупированных Россией территорий.

Видео дня

Репатриацию тел удалось провести при содействии Минреинтеграции, Уполномоченного по пропавшим без вести в сотрудничестве с Объединенным центром при СБУ, ЦВД ВСУ, другими силовыми структурами, ведомствами и международными организациями. Об этом сообщили в Telegram Минреинтеграции.

В ведомстве отметили, что после идентификации тела наших защитников будут переданы их родным для достойного захоронения.

Напомним: 14 июля в Украину вернули тела 62 защитника. Среди них – тела воинов, погибших в плену от ранений, болезней и ненадлежащего медицинского ухода. После идентификации лиц погибших их тела передадут родным для достойного захоронения.

Также 8 июля Украина вернула тела погибших в колонии в Еленовке. Большинство из Героев уже идентифицированы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в боях в Донецкой области, защищая независимость Украины, погиб воин-десантник Степан Криль из Львовской области. Он служил в 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ;

– на Прикарпатье 2 августа провели в последний путь защитника Назара Христана. 34-летний пограничник из Ивано-Франковской области защищал Украину от российской агрессии еще до начала полномасштабного вторжения.