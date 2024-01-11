'Украина висит на волоске': лидер демократов в Сенате призвал срочно одобрить пакет помощи

Лидер демократического большинства в Сенате Соединенных Штатов Чак Шумер во время выступления в среду, 10 января, снова призвал как можно быстрее принять пакет поддержки для Украины, которая, по его словам, "висит на волоске". Политик заявил, что без американской помощи ситуация может спустя месяц резко измениться в пользу России.

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Об этом сообщает сайт демократов в Сенате США. По словам Шумера, хотя в последнее время тема войны в Украине реже упоминается в новостях, однако это не значит, что на фронте ничего не происходит.

"Сейчас украинские солдаты сохраняют решительность, но россияне начинают иметь преимущество, поскольку у Украины заканчиваются боеприпасы", – заявил лидер демократов.

Он добавил, что Украина сейчас переживает "опасный момент". В последнее время ситуация на фронте меняется только в сторону России, а украинские военные экономят снаряды, отстреливаясь, по словам лидера демократов, одним ответным залпом на пять.

"Поэтому крайне важно, чтобы мы завершили работу по принятию дополнительной помощи. Это одна из самых трудных задач, которые Сенат делал за очень долгое время", – подытожил Шумер.

Конгресс США с октября 2023 года не может принять пакет дополнительной помощи для Украины. Белый дом предложил законопроект более чем на 100 млрд долларов, включающий поддержку Израиля. Из них около 60 млрд. предназначались для Киева.

Как сообщал OBOZ.UA, союзники по НАТО на встрече с Украиной вновь заверили, что продолжат оказывать стране "большую военную, экономическую и гуманитарную помощь" на фоне почти двухлетнего вторжения России. Так, члены Альянса планируют предоставить Украине в 2024 году "дополнительные возможности на миллиарды евро".

Ранее президент Зеленский сказал, что ожидает от саммита НАТО принятия оборонных и политических решений. Относительно обороны он подчеркнул именно усиление нашей противовоздушной обороны. Что касается политических решений, по его словам, "хочется получить хотя бы один конкретный шаг навстречу НАТО".

Также сообщалось, что государства-члены НАТО продолжают инициативы поддержки украинских операций в воздушной сфере, чтобы противостоять ударам РФ. Партнеры обсуждают предоставление Киеву самолетов F-16 вместе с инструкторами для обучения пилотов.

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