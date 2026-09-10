Украинская баллистика FP-7 перешла к этапу военных испытаний: что известно. Фото

Украинская компания Fire Point перевела баллистическую ракету FP-7 на этап военных испытаний. До этого она успешно прошла два предыдущих этапа испытаний.

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Об этом сообщило издание "Милитарный". Генеральный директор компании Fire Point Ирина Терех рассказала о текущем этапе работ в ходе мероприятия Photonics4Defense 2026: Technology Exchange & Matchmaking.

Как проходят испытания FP-7

По словам Ирины Терех, FP-7 уже успешно прошла два предыдущих этапа испытаний, а сейчас проходит военные испытания. Этот этап также является частью процесса сертификации ракеты.

Сначала разработчики проводили наземные и лабораторные испытания. Отдельно тестировали каждую систему и подсистему, в частности ракетный двигатель и навигационное оборудование.

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Следующим этапом стали летные испытания. В ходе них оценивается работа ракеты в полете и сравниваются её фактические характеристики с расчётными.

По словам Терех, FP-7 может перейти к боевому применению уже в ближайшее время.

"Речь идет о неделях, а не о месяцах", — отметила она.

В то же время FP-9 в настоящее время проходит летные испытания.

Терех пояснила, что из-за очень большой дальности FP-9 второй этап испытаний, вероятно, плавно перейдет в третий. Это связано с тем, что в Украине недостаточно пространства для полноценных проверок.

"И, возможно, нам придется начать испытания непосредственно на враге", — сказала генеральный директор Fire Point.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, компания Fire Point провела испытательный запуск ракеты FP-7.X, в ходе которого она выполнила полностью управляемый маневренный полет. Разработка является частью программы FREYJA, цель которой — создание отечественной противобаллистической системы ПВО для перехвата ракетных угроз.

FP-7.X рассматривается как перспективный перехватчик, способный в будущем уничтожать баллистические цели. Технический директор Fire Point Ирина Терех отмечала, что проведенный тест станет основой для создания такого перехватчика в рамках программы FREYJA.

Ранее OBOZ.UA также писал, что Fire Point разрабатывает две баллистические ракеты — FP-7 и FP-9. По данным Politico, FP-7 имеет дальность полета 200 км и оснащена боеголовкой весом 150 кг, тогда как FP-9 может преодолевать до 855 км и несет 800-килограммовую боеголовку.

FP-7 предназначена для поражения наземных целей, а также адаптируется для использования в системах противовоздушной обороны. FP-9, в свою очередь, разрабатывается как ракета большой дальности. Она несет 800-килограммовую боеголовку и имеет дальность полета до 855 километров.

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