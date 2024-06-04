Украинская разведка 'вышла из тени': в Irregular Warfare Initiative отметили успехи ГУР под руководством Буданова

Несмотря на распространенный стереотип, в современном мире тотальная закрытость спецслужб преимущественно превратилась в недостаток. И Главное управление разведки Министерства обороны Украины, отойдя от устоявшихся разведывательных практик, только выиграло.

Выход ГУР из тени не только позволил украинской разведке завоевать признание в обществе, но и помог привлекать дополнительные средства для финансирования спецподразделений и существенно деморализовать противника. К таким выводам пришло международное милитарное издание Irregular Warfare Initiative, проведшее специальное исследование.

Аналитики издания, специализирующегося на исследовании вызовов безопасности и изучении практик нерегулярных войн, убеждены, что ГУР сумело эффективно использовать свою нетипичную для спецслужб публичность для освещения собственных операций и поддержки оборонных инициатив против российского вторжения. И это свидетельствует о том, что тотальная закрытость спецслужб в условиях современного мира в большей степени есть недостатком, чем преимуществом.

"Работа ГУР заметно отличается от традиционных разведывательных практик. Украинская разведка не только вышла из тени, но и стала прозрачнее благодаря активному участию в социальных сетях. Под руководством генерал-лейтенанта Кирилла Буданова, пользующегося почти культовым статусом среди украинцев, ГУР умело использует свое публичное присутствие", – говорится в материале Irregular Warfare Initiative.

Авторы публикации отметили, что руководство ГУР (и в частности, начальник Главного разведывательного управления Кирилл Буданов) взяло курс на контролируемую публичность, и это было правильное решение. Ведь благодаря этой публичности у украинской разведки появились пути привлечения финансовой поддержки для спецподразделений разведки, увеличения рекрутинговых возможностей и использования публичного контента для деморализации противника.

В качестве примера такой деморализации издание привело информационный эффект, вызвавший в России распространение ГУР видео с успешным поражением российских судов в Черном море.

"Значительная часть контента украинской разведки в социальных сетях освещает работу различных подразделений спецназа, действующих под командованием ГУР. Эти подразделения привлекли внимание своими достижениями, такими как уничтожение силами Group 13 российских военно-морских кораблей в Черном море. Усугубляя ситуацию для россиян, атаки на эти корабли были не только сняты на видео и впоследствии опубликованы – ГУР сумело подтвердить свой успех, перехватив и публично распространив сообщения персонала российского флота, в котором обсуждали затопление этих кораблей, без колебаний опубликовало эти конфиденциальные перехваты и таким образом бросило вызов традиционным взглядам на то, что разведывательные службы должны придавать приоритет защите своих коллекционных активов", – говорится в публикации.

Напомним, 30 мая стало известно об очередной успешной операции ГУР во временно оккупированном Крыму. Там спецназовцы поразили четыре катера, которые враг использовал для охраны Крымского моста. Целью атаки стали суда типа КС-701 "Тунец".

В ГУР Минобороны Украины сообщили, что российские катера были уничтожены спецподразделением Group 13 с помощью украинских ударных морских дронов Magura V5. Успешная спецоперация стала возможной благодаря поддержке глобальной платформы United24.