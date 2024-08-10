Украинские десантники уничтожили вражескую САУ 'Пион' на Покровском направлении: видео

Украинские защитники продолжают ликвидировать на поле боя технику российских оккупационных войск. Так, недавно на Покровском направлении нашим десантникам удалось уничтожить вражескую САУ "Пион".

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Соответствующие кадры опубликовали в Telegram-канале Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины. На видео работа бойцов 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ДШВ ВС Украины.

"Враг не оставляет попыток прорвать нашу оборону на Донетчине. Ежедневно Сичеславцы сдерживают это нашествие, уничтожая немалое количество личного состава российских оккупантов и их боевые машины. На этот раз утилизировали 203-мм самоходную пушку 2С7 "Пион"", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки Силы обороны обезвредили на фронте 1160 российских оккупантов. Так, за весь период полномасштабной войны численность потерь России убитыми и ранеными достигла 589 700 человек.

Как сообщал OBOZ.UA, бойцы подразделения "А" ЦСО СБУ поразили FPV-дроном с мощной осколочной боевой частью еще один российский вертолет. Ми-8 получил удар в хвостовую часть в Курской области РФ и скрылся с радаров.

Также воины спецподразделения "Кабул 9" ГУР МО на Запорожском фронте уничтожили 7 единиц военной техники и ряд солдат врага. Украинские спецназовцы охотились на россиян с помощью БПЛА.

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