Украинские дроны поражают врага на рекордном расстоянии: журналист показал 'охоту'. Видео

Украинские операторы дронов продолжают бить рекорды в дистанции, с которой они наносят удары по живой силе и технике противника. В сети опубликовали кадры уничтожения небольшой группы россиян, производивших ротацию под Липцами.

Видео дня

Видео с атакой на оккупантов опубликовал главный редактор издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов. Операторы дронов подразделения Национальной гвардии Украины "Острые Картузы" успешно отработали по оккупантам.

Также защитники, которые работают на севере Харьковщины, отметили, что на похожих предыдущих видео, россияне были хорошо оснащены амуницией и оружием. Однако сейчас ситуация меняется в лучшую сторону для Сил обороны.

"Теперь все чаще встречаются такие "кадры" как на этом видео – полностью без брони, одетые и обутые в хрен знает что, на плечах советские рюкзаки, с которыми воевали еще в Афганистане и, что самое интересное, ни у кого из всей группы не было оружия, даже старого "весла" не дали. Понемногу тенденция с личным составом меняется для нас на лучшую сторону, – отмечают военные.

Как сообщает OBOZ.UA, украинские защитники бригады Национальной гвардии "Буревой" нанесли очередные потери российским оккупантам на Лиманском направлении. Аэроразведчики бригады уничтожили огневую позицию АГС-17, разнося ее на куски.

Ранее сообщалось, что зенитчики 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского приземлили вражеский БПЛА "Орлан-10". Российская техника совершила свой последний полет на Харьковщине.

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