Украинские удары по аэродромам и системам ПВО России должны снизить активность воздушных атак – аналитики

Регулярные удары ВСУ по военным аэродромам и системам ПВО на территории России могут привести к снижению российских воздушных операций. В частности, враг может начать реже использовать управляемые авиабомбы для обстрела украинской территории.

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Более того, с начала декабря уже прослеживается тенденция к уменьшению количества запусков КАБ по Украине. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

За первые 12 дней декабря 2024 года путинские войска запустили в общей сложности 431 планирующую авиабомбу, в то время как за первые 12 дней ноября враг применил 1472 бомбы и более 3300 планирующих бомб в течение ноября. Таким образом, в настоящее время российские войска находятся на пути к запуску только трети от общего числа бомб, которые запустили в ноябре 2024 года.

Стоит отметить, что удары авиабомбами значительно сократились после того, как Украина нанесла первые удары по России с использованием западных систем дальнего действия в середине ноября 2024 года. ВСУ нанесли первый удар ATACMS по территории РФ в ночь с 18 на 19 ноября и удар Storm Shadow в ночь с 19 на 20 ноября. Согласно данным Генерального штаба ВСУ, российские силы начали последовательно запускать менее 100 планирующих бомб в день 22 ноября.

В ISW отметили, что угроза украинских ударов по российским аэродромам в пределах досягаемости ATACMS и Storm Shadow может вынудить оккупантов базировать самолеты на аэродромах, расположенных дальше в России, и усложнить способность агрессора наносить бомбовые удары. Украинские силы также предприняли согласованную кампанию по нанесению ударов по российским радарам и системам ПВО на оккупированной территории Украины и в близлежащих тыловых районах России с конца октября 2024 года.

Напомним, россияне разместили на авиабазе "Энгельс-2" в Саратовской области немало своих военных самолетов. В частности, недавно там появились даже фронтовые бомбардировщики Су-34, которые ранее РФ предпочитала держать ближе к линии фронта.

Ранее сообщалось, что граждане страны-агрессора России пожаловались на атаку беспилотников по Орловской области. Россияне возмутились, что "некрасиво" бомбить нефтеперерабатывающие заводы, когда "люди спят". При этом граждане РФ показали, что удар беспилотников пришелся точно по территории НПЗ.

Как сообщал OBOZ.UA, в результате ракетной атаки по военному аэродрому в Таганроге Ростовской области в ночь на 11 декабря были ранены десятки российских оккупантов. Еще один захватчик был ликвидирован.