Украинские воины феерически сжигают танки врага: объявлен сбор на беспилотники

В 63 отдельной механизированной бригаде Вооруженных сил Украины объявили сбор средств на закупку дронов и комплектующих к ним. Наши защитники показали, как подобные беспилотники уничтожают на фронте технику ВС РФ, в том числе танки.

Видео дня

Видео бойцы 63 ОМБр опубликовали на своем канале в Telegram 15 июня. "Этот к*цапский танк не доехал до огневой позиции – на рассвете его сожгли наши пилоты при поддержке специалистов из БУАР", – рассказали представители бригады.

Воины попросили задонатить батальону беспилотных систем 63 ОМБр ВС Украины. Сбор на дроны и комплектующие они назвали сверхважным.

"Каждая ваша гривна – это весомый вклад в уничтожение вражеской техники и личного состава. Чем больше дронов у нас будет – тем спокойнее вы будет спать", – отметили в ВСУ.

Реквизиты сбора

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По состоянию на 20:20 субботы, 15 июня, на банке было 31275,5 гривен.

Как сообщал OBOZ.UA:

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– А спецназовцы Департамента кибербезопасности СБУ вместе с побратимами из Сил обороны поразили российскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы "Зоопарк". Стоимость такой РЛС составляет 25 миллионов долларов.

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