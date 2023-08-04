Украинские воины с боями держат позиции: в Нацгвардии рассказали об обстановке в районе Кременной

Подразделения Национальной гвардии с боями удержали позиции в районе временно оккупированной Кременной в Луганской области. Сейчас там продолжаются тяжелые бои.

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Об этом сообщил заместитель директора Департамента планирования применения Главного управления НГУ Николай Уршалович на брифинге в среду, 3 августа. В частности, он рассказал о боях в Серебрянском лесничестве Луганской области.

"В районе Серебрянского лесничества в ходе интенсивных боев воины-гвардейцы обеспечили выполнение боевых задач и удержали занимаемые рубежи. Наши солдаты и офицеры своими профессиональными действиями постоянно доказывают врагу, что ему не место на нашей земле. Врага уничтожали профессионально, проявляя находчивость и инициативу" – сказал Уршалович.

По его словам, с 27 по 30 июля командир минометного расчета из состава 5 Слобожанской бригады НГУ смог неоднократно остановить попытки российских войск продвинуться вперед на территории Серебрянского лесничества, чем обеспечил удержание рубежей.

"Действия этого командира позволили украинским военным удержать позиции. Благодаря этому российские военные потеряли большое количество солдат и, по меньшей мере, четыре танка были уничтожены или подбиты", – отметил Уршалович.

27 июля группа операторов БПЛА, минометного взвода и расчета станкового автоматического гранатомета обнаружили и уничтожили скопление российских военных на одном из наблюдательных пунктов.

"Украинские военные совершили огневой налет на наблюдательный пункт, ликвидировали пятерых оккупантов. Еще девять российских солдат получили ранения", – отметил он.

Войска захватчиков давят на Силы обороны на Сватовщине и постоянно штурмуют Белогоровку в Луганской области. Однако, несмотря на это, украинские военные удерживают свои позиции.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Нацгвардии рассказали об успехах на Мелитопольском направлении. Здесь Силы обороны Украины добились новых успехов в ведении контрнаступательной операции. Военные закрепляются на достигнутых рубежах.

Ранее бойцы НГУ рассказали, что на юго-востоке они осторожно продвигаются вперед "маленькими шагами" под интенсивными обстрелами со стороны армии РФ. В частности, там оккупанты наносят воздушные удары по украинским позициям, применяя дроны-камикадзе "Ланцет" и Shahed.

В сводке Генштаба на 3 августа говорится, что Силы обороны Украины ведут наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях, где закрепляются на достигнутых рубежах и осуществляют меры контрбатарейной борьбы. За прошедшие сутки на всей линии фронта произошло 44 боевых столкновений.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко (известный как блогер "Злой одессит") дал прогнозы по боевым действиям до конца 2023 года. По его словам, сначала ВСУ полностью освободят материковую Украину, а уже потом Крым.

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