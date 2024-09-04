Украинские защитники 'отминусовали' 1390 оккупантов и 30 артсистем за сутки – Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки Силы обороны Украины "демилитаризовали" на фронте 1390 российских оккупантов. Общая численность потерь врага в полномасштабной войне составила 620 350 человек.

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Об этом сообщили в Facebook Генерального штаба ВСУ. Также враг потерял десятки единиц техники.

В частности, к утру 4 сентября арсенал путинской армии уменьшился на 7 танков, 27 боевых бронированных машин, 30 артиллерийских систем, 43 БПЛА оперативно-тактического уровня, 35 единиц автомобильной техники и 12 – специальной.

Напомним, на Покровском направлении ВСУ уничтожили российский БТР-82А, пытавшийся прорваться к украинским позициям. На опубликованных в сети кадрах зафиксирована эффективная работа 15-й бригады оперативного назначения Нацгвардии "Кара-Даг".

За прошедшую неделю гвардейцы на этом направлении уничтожили почти 20 единиц российской бронетехники. Враг использовал преимущественно пехотные группы без бронетехнической поддержки, отправляя своих штурмовиков в опасные атаки. Однако некоторые штурмы были подкреплены бронетехникой или враг пытался перемещаться на автотранспорте.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Пограничники на Волчанском направлении активно противодействуют враждебным беспилотникам, в частности, дронам Zala и Supercam, которые российские оккупанты используют для разведки и атак. В темное время суток на помощь приходят мобильные огневые группы.

– Оккупанты притащили на фронт комплексы дальнего наблюдения "Астрон-4В". Однако украинские защитники в операционной зоне группировки войск "Таврия" быстро обнаружили и уничтожили их.