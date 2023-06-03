Украинские защитники продвинулись в Донецкой области: карта контратак от ISW

Во время ограниченных контратак на западе Донецкой области 2 июня украинские войска добились территориальных успехов. В частности, они смогли отвоевать населенный пункт Владимировка в 11 км к юго-востоку от Угледара.

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Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны (ISW) со ссылкой на российский источник. Также отмечается: МО РФ заявило, что российские войска нанесли удары по украинским позициям вблизи Павловки и Водяного, однако, по данным ISW, российские силы не проводили никаких подтвержденных или предполагаемых наземных атак в западной части Донецкой области.

Кроме того, в сводке подчеркнули, что российские войска не проводили никаких подтвержденных наземных атак вблизи Авдеевки, а предпочли Марьинское направление. Геолокационные кадры показывают, что на 1 июня российские силы постепенно наступали в северо-западной Марьинке.

Согласно информации Генштаба ВСУ, украинские войска отразили восемь наземных атак России вблизи Марьинки. При этом глава Чечни Рамзан Кадыров 1 июня заявил, что 30 мая в Марьинку прибыл спецназ "Ахмат" и что российские войска захватили 70% города. 2 июня Минобороны России заявило, что "Ахмат" ведут штурм Марьинки.

При этом, как отметили аналитики, в инфопространстве России вспыхнули новые дискуссии по "достижениям" на фронте. Акцент сместился с разделения ответственности за "захват" Бахмута на незначительные тактические успехи в районе Марьинки. Один из российских блогеров сообщил о спорах между разными формированиями относительно того, кто получил больший контроль над городом, хотя он еще не оккупирован полностью.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– по данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки Силы обороны Украины отразили 14 атак российских оккупационных войск в районе города Марьинка на Донетчине. Также противник безуспешно пытался атаковать украинские позиции под Бахмутом;

– при этом по результатам боев под Марьинкой ориентировочные потери врага составили до 10 человек погибшими и около 20 – ранеными. К тому же были уничтожены 2 единицы вражеской автомобильной техники.

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