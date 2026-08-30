Украинский МиГ-29 нанёс удар по месту скопления пехоты оккупантов РФ: момент удара попал в сеть

Украинские пилоты истребителей МиГ-29 нанесли авиаудар по месту скопления российской пехоты. В результате высокоточного поражения авиабомбой живая сила противника была ликвидирована.

Видео дня

О боевой работе украинской авиации сообщил один из пилотов в Telegram-канале "Подсолнух". Там же опубликовали видео удара.

По данным предварительной разведки, украинские военные обнаружили пункт скопления живой силы противника. После этого его координаты передали экипажам Воздушных сил для нанесения авиаудара.

В результате высокоточного поражения авиабомбой территория, на которой находился противник, была зачищена, а российские живые силы ликвидированы.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинский пилот за один боевой вылет уничтожил четыре бронемашины российских оккупантов на Запорожском направлении. Удар истребитель МиГ-29 нанес с применением высокоточных авиационных бомб GBU-39.

Главные истории дня

Во время воздушной разведки операторы беспилотников обнаружили ангар, в котором российские военные скрыли бронированную технику. Координаты цели оперативно передали на командный пункт, после чего был нанесен авиаудар. Его результаты через несколько минут подтвердила воздушная разведка.

Пилот 114-й бригады тактической авиации с позывным "OSCAR" с начала полномасштабного вторжения совершил более 400 боевых вылетов. За это время он уничтожил более 150 наземных и около 15 воздушных целей противника.

Ранее также сообщалось, что Польша может передать Украине дополнительные истребители МиГ-29. При этом точное количество самолетов, которые могут быть переданы, не разглашалось.

В свою очередь, Варшава рассчитывала получить от Украины беспилотники различных типов и доступ к украинскому опыту в сфере дронов. В частности, польскую сторону интересовали данные, полученные в ходе боевых действий, которые могут быть использованы для совершенствования беспилотных систем.

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