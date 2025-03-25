Украинский воин на востоке 'нейтрализовал' оккупанта шлемом, когда кончились гранаты. Видео

Украинские военнослужащие продолжают уничтожать российских оккупантов на востоке страны. При чем защитники ликвидируют врага не только оружием, но даже подручными средствами.

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Во время одного из боев украинский военный "нейтрализовал" оккупанта шлемом. Об этом сообщает оперативно-стратегическая группировка войска "Хортица".

На Купянском направлении путинские войска пошли на штурм украинских оборонительных укреплений. Захватчики пытались подойти поближе к блиндажу украинских военнослужащих.

Завязался стрелковый бой, который велся прямо в окопе. Во время перестрелки у нашего воина кончились гранаты. Ему ничего не оставалось, как продолжать обороняться подручными средствами и включать смекалку.

В какой-то момент украинский военнослужащий снял с себя шлем и швырнул его в российского штурмовика. Оккупант растерялся, думая, что это может быть граната и пытался скрыться. Однако его догнала автоматная очередь нашего защитника.

"Так изобретательность нашего воина помогла ему уничтожить вражеских штурмовиков. Вражеское наступление было отражено, потери наших позиций не допущены", – говорится в сообщении.

Напомним, Воздушные силы ВСУ нанесли удары по месту сосредоточения живой силы российской армии в населенном пункте Кондратовка Курской области. В результате поражения объекта десятки захватчиков были уничтожены.

Ранее сообщалось, что Силы обороны Украины в ходе боев на фронте за сутки 24 марта ликвидировали и ранили 1180 российских оккупантов. В общем на украинской земле обезвредили уже 905 940 человек из армии РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, ударами дронов Силы обороны уничтожили зенитный ракетный комплекс "Тор" оккупантов на Луганщине. Кроме того, защитники поразили несколько пушек, ББМ и автотранспорт врага.

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