Украинцам без военного билета не будут доступны консульские услуги за границей: что предусматривает новый закон о мобилизации

Новый проект закона о мобилизации предусматривает, что во время действия режима военного положения в Украине военнообязанные граждане нашего государства за границей смогут получить консульские услуги только после предъявления военно-учетных документов. В частности, военный билет должны иметь и украинцы, которым исполнилось 18 лет.

Следовательно, гражданам Украины, выехавшим за границу до достижения совершеннолетия, придется вернуться на родину и стать на учет в ТЦК. На это новшество обратили внимание СМИ.

Согласно нововведениям одобренного профильным парламентским комитетом по национальной безопасности, обороне и разведке законопроекта о мобилизации во время мобилизации все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет обязаны всегда носить при себе военный билет. Требование относится также к тем гражданам, которые имеют отсрочку от призыва или признаны непригодными к военной службе. Проверить документ могут как полицейские и сотрудники военкоматов внутри страны, так и пограничники во время въезда/выезда за границу, а также в пограничной полосе.

Тем же военнообязанным гражданам, уже находящимся за границей, без предъявления военно-учетных документов не будут оформлять консульские услуги. В частности, они не смогут получить новый паспорт гражданина Украины или загранпаспорт.

Касается это требование и граждан Украины, только достигших совершеннолетия. Если юноша уехал за пределы страны до 18-летнего возраста, ему придется приехать в Украину и стать на учет в ТЦК. Только при этом у условия у гражданина будет возможность оформления украинских документов за рубежом.

Требование действительно во время действия режима военного положения.

Напомним, накануне стало известно, что Комитет Рады согласовал окончательный вариант законопроекта о мобилизации. OBOZ.UA рассказывал о некоторых изменениях, которые совсем скоро могут стать законом. В частности, мы писали:

– что изменится для людей, которые ухаживают за лицами с инвалидностью согласно нормам обновленного документа;

– в каких случаях нужно носить с собой военный билет

– а также кому запретят водить автомобиль согласно предлагаемым нововведениям.