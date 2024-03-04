Умеров и Сырский поговорили с министрами обороны Британии и США: детали

Глава Министерства обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Силам обороны следует увеличить использование БПЛА, чтобы масштабировать успехи в уничтожении флота государства-агрессора России. Этот вопрос он обсудил с главой минобороны Британии Грантом Шаппсом и командующим Вооруженными силами адмиралом сэром Энтони Радакином.

Об этом Умеров проинформировал на своей странице в Facebook. Разговор состоялся в понедельник, 4 марта. В нем также участвовал главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский. Кроме того, они провели разговор с главой Пентагона Ллойдом Остином.

Генерал-полковник, как отметил Умеров, проинформировал коллег об оперативной обстановке на фронте в Украине и неотложных потребностях украинской армии.

"Мы также обсудили возможности реализации в рамках Коалиции по развитию морских способностей. Мы должны масштабировать успехи Украины в уничтожении российского флота. Поэтому нам нужно увеличить использование беспилотников в Украине", – говорится в сообщении.

Министр обороны поблагодарил коллег из Британии за выделение 200 миллионов фунтов на производство дронов для Украины.

В пресс-службе Минобороны позже также рассказали детали разговора Умерова и Сырского с Ллойдом Остином.

"Проинформировали министра обороны Остина о текущей ситуации на фронте и обсудили изменения на важнейших направлениях. Работаем вместе над обеспечением потребностей ВСУ и наращиванием возможностей украинской армии", – рассказал Умеров.

В СБУ ранее рассказали, что морские дроны СБУ поразили не менее 11 кораблей Черноморского флота РФ. Началось это с октября 2022, когда Украина атаковала корабли России в Севастопольской бухте, повредив, в частности, фрегат "Адмирал Макаров".

В июле 2023 Sea Baby применили для атаки на Керченский мост. Также в 2023 году такими дронами поразили ракетоносители "Самум" и "Павел Державин", танкер SIG, десантный корабль "Оленегорский горняк". Также был поврежден буксир "Николай Мур" и новейший разведывательный гидрографический корабль "Владимир Козицкий".

По данным издания The Wall Street Journal, Украина в десять раз увеличила и производство FPV-дронов за полгода – от 5000 летом до 50 тысяч на сегодняшний день. Для этого в стране работают две сотни предприятий, в большинстве небольших. Всего в Украине производится 62 вида беспилотников.

Как ранее рассказал министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, Украина активно выступает как лидер в сфере беспилотных технологий, а внутреннее производство имеет решающее значение. Однако для увеличения производства дронов и достижения победы в войне нашему государству требуется финансовая поддержка западных партнеров.

Как писал OBOZ.UA:

– в Министерстве цифровой трансформации Украины рассказали о проекте "Народный дрон". Это бесплатный двухнедельный инженерный курс, обучающий, как у себя дома собрать 7-дюймовый FPV-беспилотник для Сил обороны.

– Ранее боец роты ударных беспилотных авиационных комплексов 110-й ОМБр имени генерал-хорунжого Марка Безручко рассказал о нюансах "охоты" БПЛА на противника. По его словам, эта работа больше напоминает борьбу с вредителями.

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