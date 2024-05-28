Умеров призвал страны НАТО закрыть небо над западным регионом Украины со своей территории

Министр обороны Украины Рустем Умеров призвал соседние государства, которые не могут помочь со средствами противовоздушной обороны закрыть небо над западными регионами со своей территории. Он подчеркнул, что атаки России на энергетические объекты Украины представляют угрозу и для наших соседей.

Об этом глава украинского оборонного ведомства сказал в обращении к участникам сессии Парламентской ассамблеи НАТО, которая состоялась в Софии (Болгария) в понедельник, 27 мая. На своей странице в Facebook он также подчеркнул, что Украине нужно больше дальнобойного вооружения.

Глава Минобороны призвал партнеров проявить большую решимость для защиты украинского народа и украинских земель от террористических атак российских оккупантов.

"Российские атаки на наши энергетические объекты несут угрозу и для наших соседей. Поэтому обратился к соседним странам-членам НАТО, которые не могут предоставить нам свои системы ПВО, закрыть небо над нашими западными регионами со своей территории", – написал Умеров.

Также он отметил, что попросил государства НАТО предоставить разрешение на использование оружия по территории РФ.

"Россия пытается уничтожить все, что не может захватить, продолжает убивать и терроризировать мирное население, невинных людей. Чтобы прекратить это, призвал предоставить нам разрешение использовать западное оружие на большее расстояние", – отметил министр.

Как сообщал OBOZ.UA:

– президент Владимир Зеленский якобы планирует поучаствовать в мероприятиях Дня Д во Франции в начале июня, а также во встрече лидеров G7 в Италии. Он воспользуется этими событиями, чтобы попросить НАТО сбивать российские ракеты.

– Ранее он заявил, что государства НАТО могли бы сбивать над Украиной российские ракеты, если они летят в направлении западных стран. Решение, подобное тому, которое было принято для Израиля во время иранских обстрелов, возможно, однако нужно желание.

– Глава МИД Дмитрий Кулеба сказал, что никакие аргументы не мешают сбитию западными партнерами со своей территории российских ракет над Украиной. Все, кто утверждает обратное и говорит об угрозе эскалации, занимаются манипуляциями.

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